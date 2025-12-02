動物之家訓練師教3招 10分鐘助毛孩卸下心防

朱俊良用氣味引導犬隻。（圖／新北市動保處）

朱俊良帶出犬隻，訓練穩定度。（圖／新北市動保處）

許多收容犬原本因陌生環境而焦慮問題，動物在新環境中的適應速度，往往與生活習慣建立、情緒穩定度及人犬互動品質息息相關，新北市五股動物之家資深訓練師透過氣味引導、正向獎勵與溫和陪伴，有效改善緊張與如廁等基本行為，也協助犬隻降低緊張、提升安全感，讓牠們更快展現原本親人、活潑的一面。

五股動物之家資深志工、行為訓練師的朱俊良，10多年來每逢假日必定到動物之家報到，從牽行、訓練到洗澡，每個步驟都仔細處理。他說，每隻狗都有不同個性，有的膽小、有的外向、有的則過度興奮，因此不管做什麼，他都會先觀察狗狗的呼吸、尾巴與肢體語言，再決定下一步訓練方式。

朱俊良說，互動前先伸手讓狗狗嗅聞，用牠們最熟悉、最安心的方式開始交流，再以柔和語氣、慢動作呈現友善姿態，避免造成壓力，他也會蹲低身體、側身而坐，減少壓迫感，讓狗狗感受到尊重與安全。

朱俊良分享，犬貓的嗅覺是牠們理解世界的重要管道，因此在如廁訓練上，他會先讓狗狗熟悉環境氣味，降低陌生感，接著利用帶有狗狗自身氣味的尿墊做定位，讓牠明白「這裡是安全、可以排泄的地方」。隨後搭配零食、撫摸或口頭稱讚等正向強化，讓狗狗在愉快情緒下學習，進而形成固定習慣。

朱俊良表示，許多剛入所、全身緊繃的狗狗，只需和他互動短短10分鐘，就能逐漸放下戒心，甚至主動靠近、伸頭磨蹭、要求被抱；牠們不是不親人，只是需要有人告訴牠們，世界並沒有那麼可怕，看見這些動物從害怕轉為信任，是他10多年來持續投入志工服務最珍貴、感動的力量。

新北市動保處指出，許多收容犬原本因陌生環境而焦慮，但只要以尊重牠們的感官節奏為核心方式來陪伴，往往能看到牠們逐漸放鬆、建立信任，為未來找到新家做好準備。鼓勵民眾加入志工行列，協助散步、洗澡、親訓或社會化練習，都能為收容動物帶來極大幫助。

