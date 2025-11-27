動物之間的珍貴情誼！博美犬「母愛爆發」將小奶貓平安帶大

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一隻博美犬將小奶貓照顧到大的感人故事，在網路上掀起熱烈討論，這隻尚未睜眼，甚至連爬行都不會的小貓，在被一名好心女子撿回家照料後，竟與家中的狗狗建立起深厚情誼，牠們可愛的互動讓網友們羨慕直呼「又萌又感動」。

據了解，這名女子在前幾日外出經過地下停車場時，聽到角落傳來微弱的喵叫聲，她循聲查看後，意外發現一隻臍帶尚未脫落的小奶貓，體型小得像一團白色棉球，由於現場不見貓媽媽身影，女子擔心牠無法獨自存活，便決定立即將牠帶回家照料。

小貓如今已經健康地長大，和狗狗的感情親密得像是親生母女般

(示意圖/Unsplash)

女子回到家後，開始細心記錄小奶貓的成長過程，每天忙著餵奶、保暖、按摩排便，就像照顧新生兒一樣，而家中的博美犬也在第一時間展現驚人的包容力，不但主動靠近小貓，甚至還讓牠趴在自己身上「討奶喝」，畫面相當溫馨又可愛。

隨著日子過去，小貓終於睜開眼睛，平安地健康成長，如今的牠依然經常趴在狗狗背上，感情親密得像是親生母女般，牠們天天黏在彼此身邊，早已把對方放在自己心裡的最深處，故事曝光後網友們紛紛留言表示「命中注定」、「牠們是最要好的夥伴」、「希望貓貓狗狗們都能永遠幸福快樂」。