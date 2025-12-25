動物也受害 醫籲身心不適速就診

近年兩岸情勢緊張，戰機起降頻繁噪音成為另類公害。（羅亦晽攝）

戰機起降音爆聲震耳欲聾，住在軍用機場及航道下的北花蓮鄉親習以為常，但移居不久的居民卻相當不適，認為噪音不僅影響聽覺，更造成心情煩躁，憂心是否兩岸即將開戰，長期恐成心理壓力。醫師建議，易受噪音影響的民眾嘗試用物理方式隔絕噪音，或轉念「空軍在保衛國家」，若自認噪音已嚴重影響睡眠、身心靈等，就要求助身心科。

慈濟醫院和門諾醫院身心科目前雖無因軍機噪音出現身心疾病的求診患者，但醫師卻證實「噪音對身體跟心理層面都會有影響」。

門諾醫院身心科主任王迺燕指出，噪音會導致血壓升高、心跳變快等生理變化，相當不利有心血管疾病的患者，也會影響自律神經系統中的交感神經平衡，讓患者焦慮不安、失眠、呼吸急促，進而血壓升高，最後變成生理和心理層面交互影響，甚至使原本就有焦慮、恐慌、憂鬱症狀的患者病情加重。

王迺燕說，改善噪音可先採物理隔絕處理，包括在家中增添隔音設備、窗戶改用氣密窗等，也可持感恩心情看待戰機起降是為了保衛國家，透過轉念調適心理狀態，或透過穩定運動、腹式呼吸法，強化自律神經的穩定度跟平衡，提高抗壓性。

但王迺燕也強調，若民眾因噪音出現情緒變化，如個性變急躁不安、碰到小事就會生氣等，或開始失眠、血壓突然偏高不穩、心跳加快，建議到心理機構或醫療院所評估檢查。

此外，長年飛機噪音不只影響人類，動物也可能出現行為問題，花蓮縣動防所長周黃得榮說，動物長年身處噪音，可能導致精神、發育等干擾，雖然動物的音頻跟人類不盡相同，日積月累仍恐造成損傷，飼主需注意。