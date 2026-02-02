動物也懂失落！橘貓守墓前陪伴老友最後一程 畫面惹哭網友

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

動物之間的情感往往比人們想像的更深厚。美國一名男子近日在 Reddit 分享一張令人鼻酸的照片，家中的新成員橘貓 Franklin 靜靜趴在後院土堆旁，似乎在陪伴剛過世的老貓 Sweet Pea，畫面溫馨又心碎。

橘貓 Franklin 靜靜趴在後院土堆旁，似乎在陪伴剛過世的老貓 Sweet Pea。（圖／翻攝newsweek）​​​​​​

據飼主描述，18 歲的老貓 Sweet Pea 陪伴多年，生命末期已十分虛弱。雖然曾考慮送牠至安樂診所，但獸醫未批准，最終 Sweet Pea 安詳地在睡夢中離世。男子選擇將牠安葬在自家後院，希望悲痛的心能藉此獲得一絲慰藉。

令人意外的是，橘貓 Franklin竟守在 Sweet Pea 的墓前數小時，一動不動，安靜地趴在土堆旁休息，眼神充滿哀痛，彷彿在為夥伴的離世感到不捨。主人拍下這幕並分享到 Reddit 的貓咪版塊，瞬間引起超過 11.9 萬個讚與大量留言。

許多網友感嘆，Franklin 的舉動展現了動物之間深刻的情感，有人留言「牠是在守護 Sweet Pea」、「貓咪真的能感受到失落與親情」。也有人建議主人多花時間陪伴 Franklin，幫助牠度過這段「悲傷期」。

