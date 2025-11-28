動物園周邊缺失 竹市府允改善

新竹市動物園重新整修後於民國108年重新開幕，市府將湖畔料亭、氣象站、昆蟲館、玻工館春室、森林食堂等周邊空間委外經營。（王惠慧攝）

新竹市動物園重新整修後於民國108年重新開幕，市府將湖畔料亭、氣象站、昆蟲館、玻工館春室、森林食堂等周邊空間委外經營，但遭市議員蔡惠婷、廖子齊及林彥甫質疑廚餘汙水過多、動物園圖書分館排水不良造成異味等問題，盼市府改善。市府表示將持續改善環境，提升服務品質。

蔡惠婷指出，動物園遊客中心1、2樓空間由咖啡廳進駐，經常座無虛席，但由於生意太好，連帶也產生不少廚餘汙水，導致汙水量大於原先建物所配置的處理能量，建議市府重新整理排水設施，擴大汙水處理量能。

廖子齊也批評，現行空間規畫過度商業化，且市立圖書館「動物園分館」位於遊客中心的地下1樓，管線老舊，每當排水系統失靈時，就會發生汙水逆流、地下室淹水並伴隨異味，嚴重影響公共衛生與安全。

林彥甫則說，假日地下室閱讀空間擁擠壅塞，缺乏友善親子動線。遊客中心1、2樓未提供非消費者使用區域，家長只能帶孩子坐樓梯用餐，也質疑委外底價偏低，提醒市府應防堵承攬人轉租牟利。

針對圖書館馬達故障造成淹水，市府回應，動物園已請廠商了解實際發生狀況與問題，現正規畫將此空間地下室與1、2樓汙水管道各自獨立運作，以確保地下室圖書館汙水運作正常。

產發處也提到，動物園周邊場域有諸多不需費用的公益區域，如台灣昆蟲館新竹分館提供民眾參觀、運動場24小時供民眾使用、春室玻璃工坊大階梯供民眾觀賞玻璃製作工藝、孔廟供民眾參訪與休憩等，會持續回饋讓民眾有優質的休憩體驗。

至於權利金部分，產發處說明，本案重新規畫依據財政處相關辦法核算，最低權利金為每年200萬元，合約6年共可增加市庫1200萬元收入，可強化財源。今年到期合約權利金為每年161萬元，至今已增加市庫966萬元收益，未來將持續檢討並優化委外計畫，兼顧公共性與服務品質。