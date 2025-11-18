動物園大猩猩當眾「吞雲吐霧」 從小就學抽菸喝酒！園方：過去飼主教的

大陸廣西南寧動物園一隻大猩猩會抽菸，引發網友熱議。（圖／翻攝自微博／新京報）

世界各地有大大小小動物園，動物純真可愛模樣常吸引許多家長帶小朋友去參觀。不過大陸廣西南寧動物園近日爆出，有遊客看到大猩猩當眾抽菸，嚇壞不少人，質疑園方為何提供香菸給大猩猩。對此，園方回應大猩猩抽菸行為是年幼時飼主教的，還學會喝酒，目前已介入處理，承諾會加強對展區管理。

根據陸媒《新京報》報導，大陸多個影音平台流出一段影片，一間動物園內的大猩猩坐在石頭上，一手拿著抽菸「吞雲吐霧」，獵奇畫面被不少遊客拍下，上傳網路。有許多網友對於大猩猩抽菸手法如此熟練感到訝異，形容牠根本是「老菸槍」，更不解為何大猩猩有香菸可以抽。

廣告 廣告

對此，南寧動物園今（18）日做出回應，證實影片中的大猩猩並非首次被發現抽菸，並說明大猩猩在年幼時曾被一對外籍夫婦收養，因而染上抽菸、喝酒等不良習慣。

而動物園員工被問及為何大猩猩有香菸，他們猜測可能是由遊客投擲進入展區，儘管現場有員工持續巡邏，且園方明文禁止遊客向動物投食或丟擲物品，但仍難以完全杜絕。目前園方已派員介入處理，除了全面清查其藏匿的菸與打火機，也將加強對展區的巡邏與管理。

除此之外，園方強調，大猩猩的健康狀況是他們首要關注的重點，任何會危害動物健康的行為都是被禁止的。同時園方呼籲所有參觀民眾，務必遵守動物園規定，共同維護動物的健康與安全，勿因一時好奇或不負責任的行為，對動物造成長期的傷害。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板