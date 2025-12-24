動物園弓角羚羊家族添新成員 保育員面臨餵奶考驗

台北市立動物園的弓角羚羊家族在本(12)月10日上午誕生了一隻雄性小羚羊，為冬日帶來溫馨的喜訊。然而羚羊媽媽為初次生產，對於羚羊寶寶的到來感到極度慌張，並未展現育幼行為，在經過一段時間的行為觀察和審慎評估後，動物園決定啟動人工哺育機制，由保育員接手擔任起保母，負責哺育弓角羚羊寶寶的任務。弓角羚羊寶寶目前進食的狀態穩定，保育員會在陽光普照的日子，帶牠在戶外曬曬太陽，和鄰居阿公阿嬤、叔伯阿姨羚羊們打打招呼，熟悉熟悉同類群們，或許日後還可以跟著羚羊長輩們學習如何進食草料，可以說是種另類的「代間教育」。

羚羊寶寶與長輩們曬太陽。圖：動物園提供

在耶誕平安夜來臨前，動物園特別跟大家分享一則溫馨的消息，園內在12月10日平安出生了一隻雄性弓角羚羊寶寶。由於初次生產的弓角羚羊媽媽沒有如預期展現出育幼行為，在園方的謹慎評估下，決定由保育員接手哺育弓角羚羊寶寶，讓羚羊寶寶能受到周全的照顧，攝取足夠的營養長大。

剛出生的弓角羚羊寶寶需要密集照料，保育員們為了餵養羚羊寶寶，得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶。但想要人工哺育弓角羚羊寶寶其實並不容易，如果將奶嘴正對羚羊寶寶口部，牠會撇過頭不喝，得從嘴巴側邊餵奶才能激發寶寶展現類似咀嚼的擠奶動作來喝奶。久未接手人工哺育的保育員們也得先一步步「照書養」，參考過去羚羊哺育研究資料以及園內的實際經驗，來調整羚羊寶寶喝奶時的姿勢，以確保奶水能讓羚羊寶寶順暢喝下吸收，之後還得教羚羊寶寶離乳吃草，人工哺育處處是學問，一點也馬虎不得。

為了讓弓角羚羊寶寶熟悉同伴的存在，保育員試著不定期讓一頭高齡獨居的雄性弓角羚羊和寶寶相處。羚羊寶寶對其他羊的叫聲、氣味會有所反應，還會主動靠近羚羊爺爺好奇地觀察牠吃草，甚至一度想討奶喝，把羚羊爺爺嚇了一跳。這兩隻祖孫輩的羚羊目前彼此互動良好，或許過一陣子羚羊寶寶還可以跟著其他羚羊長輩們學習如何進食草料，為離乳做準備。希望這特別的「代間教育」可以幫助羚羊寶寶，在保育員的拉拔長大後更順利地融入群體，早日與遊客們在活動場相見。

