動物園抗寒有妙招！紅毛猩猩裹麻布袋走秀 棕蜘蛛猴「抱團取暖」

紅毛猩猩會運用保育員提供的麻布袋禦寒。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

近日天氣受到大陸冷氣團南下影響，氣溫驟降轉為濕冷，台北市立動物園在入冬以來已逐步從調整飲食、增加熱量和提供溫控設施等，讓動物能溫暖度過寒冷冬天，如開啟部分動物活動場的保溫燈、加溫板等輔助熱源，或準備麻布袋、乾草讓動物運用，同時動物菜單增量及增加高熱量的堅果類，為動物儲備能量。

動物園指出，園址位於山區，為了讓園區內的動物居民能平安度過寒冬，動物園已正式啟動全方位的禦寒措施，針對不同生活習性的動物，提供保暖所需材料。靈長類的紅毛猩猩雖然有著長毛，卻是熱帶雨林相對不適應寒冷的動物，因此園內會提供地熱、乾草和麻布袋。

園方表示，紅毛猩猩會使用乾草鋪床，布置一個舒適保暖的位子休息，或把麻布袋當作坐墊窩在電暖器出風口享受熱風，在冬季經常有機會看到紅毛猩猩在地面移動或爬上棲架時手腳並用地帶上麻布袋，順手披著上麻布袋走動的模樣，好似冬季限定的保暖大衣時尚走秀。

雖然生活在台灣的獼猴較適應冬季的天氣變化，有時還是會互相擁抱取暖。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

園方分享，雨林的棕蜘蛛猴平常總是調皮地相互打鬧，然而在低溫天氣，偶爾還是不計前嫌的「抱團取暖」模樣；狐猴則喜歡把握好天氣，爬到活動場高處的地方，徜徉在冬天的暖陽裡享受日光浴；動物園會為爬蟲類準備恆溫房，透過保溫燈、陶瓷燈及加溫板，將環境維持在恆溫 30°C 左右，讓龜與蜥蜴在寒冬中依然活力十足；怕冷的大型動物都會提供暖氣設備，像是非洲象、長頸鹿等。

環尾狐猴喜歡把握好天氣的日子，享受冬天的日光浴。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

園方表示，如同人天冷時喜歡窩在屋子裡休息，動物也會待在溫暖有遮蔽的環境以減少熱量散失，有時保育員也會開放戶外活動場和室內欄舍間的門讓動物自由進出，因此在冷天來到動物園的時候，如果發現不容易找到動物的身影，還請體諒牠們或許在室內休息。

園區內還有一群「冷氣團愛好者」，如擁有一身厚實油性皮毛的大貓熊，正開心地享受屬於牠們的天氣。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

不過也不是所有的動物需要保暖，動物園說，當熱帶動物忙著取暖時，園區內還有一群「冷氣團愛好者」正開心地享受，如擁有一身厚實油性皮毛的大貓熊，不喜歡潮濕悶熱的夏天，但寒流來襲正是「度假好天氣」，常能看見牠們在戶外活動場裡攀爬活動。

國王企鵝是極地的代言人，低溫對牠們來說簡直是「如魚得水」，甚至很喜歡站在保育員為牠們準備的冰塊上「納涼」；溫帶動物區的動物們，如小貓熊、灰狼，在低溫下更顯得精神抖擻，厚重的冬毛讓牠們在寒風中依然悠遊自如。

