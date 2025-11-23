動物園生態Zoo跑 野性再現

台北市立動物園與台北市體育總會在動物園區舉辦「『生生不息』公益生態ZOO跑」活動。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

建園一一一週年，台北市立動物園二十三日在動物園區舉辦「『生生不息』公益生態Ｚｏｏ跑」活動。這次路跑沿著動物園不對外開放的環園作業道路環繞一圈，途經可沿路觀察動物園周邊保留的自然景色。

此次路跑以「野性再現Rewilding」概念，讓跑者在動物園特別為野生動物們保留的緩衝綠帶中運動，體驗一起成為野生動物在淺山環境奔跑的感覺。部分路跑活動報名費用也將用於支持動物園野生動物保育計畫，透過路跑活動一起為保育野生動物盡一分力。

廣告 廣告

今年的路跑路線從大門廣場開跑，沿環園道路經過非洲動物區和鳥園一路到溫帶動物區，再從生態池返回順著熱帶雨林區後方回到台灣動物區，路線多為平常民眾只能搭乘遊園列車經過的地方，為這次路跑增添許多好奇與驚喜。

低海拔與淺山地區是人們與野生動物活動高度重疊的範圍，在人為活動之際保留與營造綠地，仍能適時發揮動物所需的生態棲地功能。這次「『生生不息』公益生態Ｚｏｏ跑」也讓跑者有機會在路跑途中觀察周遭的動植物相，遠眺園方為野生動物維持的淺山環境。