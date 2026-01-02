動物園驚魂！壽山獼猴搶嬰兒車 捧奶瓶「呼乾」

有民眾到高雄壽山動物園遊玩，結果遭到獼猴「搶劫」，過程中，民眾眼睜睜看著猴群大肆搜刮嬰兒車，最後只找到一瓶感冒藥水；獼猴還很熟練地打開，整瓶喝光，通報15 分鐘後保全才抵達現場，但猴子早已離開。另外，也有家長抱怨，拉著收納推車入園時也遇到同樣情形，獼猴甚至搶走寶寶的牛奶。

獼猴動物園內搶收納推車 感冒藥水一口「乾了」

收納推車被獼猴劫走，民眾嚇得不敢靠近，眼睜睜看著獼猴大肆搜刮，連寶寶的牛奶都被搶走，還直接坐在地上捧著奶瓶喝。