動物園「公益生態Zoo跑」 為野性再現而跑！

臺北市立動物園與臺北市體育總會於2025年11月23日在動物園區舉辦「111周年『生生不息』公益生態Zoo跑」活動！這次路跑沿著動物園不對外開放的環園作業道路環繞一圈，途經可沿路觀察動物園周邊保留的自然景色。此次路跑以臺北市立動物園建園111周年園慶「野性再現Rewilding」概念，讓跑者在動物園特別為野生動物們保留的緩衝綠帶中運動，體驗一起成為野生動物在淺山環境奔跑的感覺。部分路跑活動報名費用也將用於支持動物園野生動物保育計畫，透過路跑活動一起為保育野生動物盡一分力。

臺北市立動物園建園「111周年『生生不息』公益生態Zoo跑」以「Run for Rewilding為野性再現而跑」為概念，透過健康推廣的路跑活動，從園區環境認識動物園，體驗讓野生動物在野外生存的努力。今年的路跑路線從大門廣場開跑，沿環園道路經過非洲動物區和鳥園一路到溫帶動物區，再從生態池返回順著熱帶雨林區後方回到臺灣動物區，路線多為平常民眾只能搭乘遊園列車經過的地方，為這次路跑增添許多好奇與驚喜。

動物園位在淺山地區四面環山，環園作業道路旁的綠地向外延伸便是野生動物居住活動的棲地，動物園所處地區的淺山森林有豐富的植被和多樣的動物生態，經常有機會發現穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴的蹤跡，也有食蛇龜、各種蛙類、蛇類、鳥類，以及蜻蜓等昆蟲棲息。而動物園內的景觀規劃，營造濕地、灌木叢、喬木林等類型的環境，為的是在開放遊客參觀的區域間保留棲息地並相互串聯成綠帶，讓野生動物加以利用。

低海拔與淺山地區是人們與野生動物活動高度重疊的範圍，在人為活動之際保留與營造綠地，仍能適時發揮動物所需的生態棲地功能。這次「『生生不息』公益生態Zoo跑」也讓跑者有機會在路跑途中觀察周遭的動植物相，遠眺園方為野生動物維持的淺山環境。

(資料來源：台北市政府)