動物園「柯基獅」腿太短遭排擠 靠1張圖萌翻全網

國際中心／張予柔報導



江蘇徐州九頂山野生動物園近期出現一位意想不到的「明星」。園內一頭名叫「柯基」的非洲獅因天生腿短、外型反差萌而在網路上暴紅，憑著「獅界短腿萌獸」的可愛形象吸引大批網友關注。雖然牠尚未正式與遊客見面，但討喜的模樣已讓不少人敲碗期待，盼能早日親眼見到牠的英姿。





中國動物園「柯基獅」腿太短遭排擠 靠「1張圖」萌翻全網：快開放見面！

中國一隻短腿獅「柯基」，因天生腿短，在獅群中常遭排擠，只能被安置在後勤區單獨飼養，卻因員工拍攝的影片意外暴紅。（圖／翻攝自小紅書）

廣告 廣告

根據《江南都市報》報導，這頭短腿獅「柯基」於2022年自上海野生動物園轉入，目由於遺傳基因影響，牠的腿天生較短，在同類中顯得特別突出。飼養員透露，柯基個性溫順，深受園方工作人員喜愛，但也因體型差異，在獅群中常遭排擠，只能被安置在後勤區單獨飼養。園方曾多次嘗試讓牠融入獅群，卻屢遭失敗。雖未對外展出，牠卻在員工拍攝分享的照片中意外走紅，成為園內最受矚目的「隱藏明星」。

中國動物園「柯基獅」腿太短遭排擠 靠「1張圖」萌翻全網：快開放見面！

網友紛紛敲碗希望見到柯基本尊，園區飼養員表示，是否安排公開亮相仍需園方決定。（圖／翻攝自小紅書）

對於外界紛紛敲碗希望見到柯基本尊，園區飼養員小蔡表示，目前是否安排公開亮相仍需園方決定。她笑說「這次能被大家喜歡是好事，希望有一天牠能正式面客，因為牠真的很可愛」園方也透露，柯基的狀況良好，每日定時餵食與活動，雖暫時無法與同伴共處，但生活作息穩定。許多網友留言表示，「這是我見過最可愛的獅子」、「希望園區能開放讓大家見見牠」、「目前還沒見過有哪種動物的基因，能夠改變柯基的短腿」。





原文出處：中國動物園「柯基獅」腿太短遭排擠 靠「1張圖」萌翻全網：快開放見面！

更多民視新聞報導

傅崐萁為花蓮爭取300億！遭酸吃災民血汗：要買多少便當？

台灣「1知名夜市」變鬼城！在地人曝沒落原因

護理系女神驚傳國外猝逝！生前自曝「斷指秘辛」粉絲心疼

