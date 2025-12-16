動物實驗大成功！疫苗mRNA技術為修補心肌帶來新希望

本文摘自《常春月刊》

心臟肌肉一旦受損就無法再生，由於心臟捐贈來源有限，20、30年來醫界積極尋找修復心肌細胞的方法。就在新冠mRNA疫苗發展且大量應用後，醫界發現「信使核糖核酸」對細胞下達執行任務指令的方式，竟可以修補心肌細胞，在動物試驗中幾乎讓實驗老鼠的心肌細胞回復到接近正常，為未來心臟修復帶來新希望。

心臟肌肉細胞和身體其他的細胞不同，我們生來就只有一定數量的心肌細胞，心臟沒有自癒能力。心肌細胞受損或壞死後就無法修補或再生，而且還會在心臟產生疤痕組織，引發多種併發症；近年來雖然有多國的研究團隊尋求幹細胞移植等方式來修補心肌，但效果皆不大，因此，若發生心肌梗塞或其他原因導致心肌壞死，嚴重失去功能者只能等待心臟移植。

美國修士頓大學的研究團隊應用mRNA技術來進行心肌再生的研究。mRNA的新冠疫苗中，信使核糖核酸下的細胞指令，是讓身體製作克制新冠病毒的抗體，而在治療受損的心肌研究中，mRNA技術則是下指令讓心肌細胞修復再生。

過去研究中的心肌修復技術，都是額外培養心肌幹細胞後再植入心臟，但每位患者的修復狀況有明顯差異，研究團隊這次則希望不用額外植入，而是在原本的心臟上培育幹細胞。他們發現兩種突變的轉錄因子：Stemin和YAP5SA，這兩種轉錄因子可增加心肌細胞的複製率。研究團隊運用mRNA技術，將這兩種轉錄因子傳遞到心肌細胞。

這個技術和製作COVID-19新冠疫苗類似，讓mRNA擔任指導細胞核醣體，產生指令蛋白質來發揮作用，心肌修復使用的就是Stemin和YAP5SA轉錄因子。在讓實驗小鼠心臟病發後，研究人員立即將含有轉錄因子的mRNA注射到小鼠的心臟中，發現在24小時內小鼠心臟細胞複製量至少增加15倍，已出現心肌梗塞的成年小鼠，心肌細胞在一天內迅速複製，有效搶救受損的心臟，一個月內小鼠心臟修復到接近正常的功能，而且幾乎沒有疤痕。這也為人類心肌修復帶來極大希望。

