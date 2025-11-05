動物方城市在日本？ 東京江戶川區出現野豬逛大街

日本東京都「江戶川區」4日清晨民眾發現街頭有一隻野豬四處狂奔，嚇得立即打電話報案。

日本最近不只有野熊出沒，連野豬也跑進市區。日本東京都江戶川區4日清晨被民眾發現有一頭野豬，在路上奔跑，民眾立即拿手機拍了下來，放上網路。這則消息令許多東京都感到不安。而江戶川區也已經呼籲民眾，如果看到野豬，千萬不要靠近。

據日本媒體報導，當地時間4日清晨6點多，有民眾發現江戶川區「東葛西」，有一頭野豬在路上奔跑，立即拍了下來，並且打110報案。

這隻野豬應該還滿會跑的。東京警視廳表示，在4日上午6點到6點半之間，一共接獲了9起報案。根據目擊者的描述，這頭野豬體長約一公尺。野豬在6點23分左右，在西葛西8丁目被最後一次看到，之後便不知去向。

由於野豬出沒的時間，正好與民眾上班上學的時段重疊，江戶川區已經呼籲民眾，走路時要多加小心；一旦發現野豬，千萬要保持距離，不要靠近。