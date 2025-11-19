動物方城市萌進7-11 涼麵加熱吃蹦出新滋味

超商搶搭動畫電影熱潮和冒煙商機，紛紛祭出新活動和新產品。7-ELEVEN於11月26日起舉辦「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊集點活動，共有70款商品，同時銷售全新加熱鮮食。萊爾富同樣力推全新冬季熱食，像是「茶碗蒸」就有3種口味可選，並開賣牛肉麵、牛肉蓋飯……等好料。全家便利商店則開發4款新蔬食，提醒民眾進補之餘也要健康飲食。

迪士尼動畫電影《動物方城市2》將在11月26日上映，7-ELEVEN搭上話題，於11月26日至12月31日展開「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送，品項有Q版絨毛公仔盲盒、演唱會公仔盲盒、立體公仔馬克杯、餐具組、串珠鑰匙圈……等，共有70款商品提供民眾蒐集。11月26日至12月7日消費不限金額可直接加購，12月8日後累積集滿6點可加購1款。

近期有感降溫，民眾對「熱食」的需求大增，7-ELEVEN不僅開發新吃法，讓「真飽經典麻醬涼麵」、「真飽香辣麻醬涼麵」加熱變成熱麵，更端出「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「阿桐阿寶四神湯」、「胡椒豬肚湯」等湯品，以及「御料小館X太和殿麻辣鍋」、「涓豆腐韓式豆腐鍋」等24小時可享受的個人鍋物。11月25日前購買鍋物搭配白飯省10元。

萊爾富同樣聚焦「熱食商機」，單是「茶碗蒸」就涵蓋雞肉加倍茶碗蒸、海鮮茶碗蒸、玉米濃湯風味茶碗蒸等3種，每款價格皆為45元，11月26日前任選2件75元。美食廚房還有多款新品，像是使用牛腱與牛肚製作的紅燒牛三寶麵、滑蛋牛肉蓋飯、韓式部隊鍋……等，建議售價89元~129元，使用聯邦信用卡結帳，所有商品都折價5%。

全家便利商店透過自有品牌「植覺生活」開發4款產品，包含使用道地韓式辣醬的「韓素燒若飯糰」、加入大量秋旬野菜的「日式野菜烘蛋燴飯」、改版升級的「麻婆豆腐波浪麵」及「好多菜三明治」，價格在45元~89元之間。針對熟齡族群設計可補充每日關鍵營養素的「鮮蝦稻荷壽司組」、「豐果長纖全麥土司」、「香烤藍尾鱈魚五行餐盒」，其中五行餐盒搭配附餐現省5元，搭配指定茶飲省10元。

