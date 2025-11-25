《動物方城市２》周邊出爐！手機支架＋零錢包12款，超大造型杯吸睛度爆表

還在煩惱今年看《動物方城市２》時該入手什麼實用好物嗎？威秀影城這回又要逼粉絲荷包大失守啦！這部萬眾期待的續作將於11/26正式上映，威秀即日起提前推出全台獨家的３款限定電影套餐，造型手機支架、造型零錢包、造型杯飲料共12款分３波段限量推出，皆是以搭配爆米花、飲料的形式販售，想收可愛周邊的粉絲絕對要筆記時間趁早下手！

動物方城市２ｘ威秀推12款周邊

《動物方城市２》將於11/26正式上映，威秀影城也同步祭出全台獨家３款限定電影套餐，搶先陪影迷一起迎接這部萬眾期待的續作！威秀影城這次推出的限定商品陣容華麗又欠買，從超還原角色的２款「大型造型飲料杯」、日常必備的４款「絨毛零錢包」，再到實用度爆棚的６款「絨毛造型手機支架」，都以角色全新造型亮相，質感與萌度都升級，商品自即日起分３波段陸續開賣，只有在威秀買得到，粉絲們可千萬別錯過開賣時間！

▲威秀影城即日起推出全台獨家電影套餐，造型手機支架、造型零錢包、造型杯飲料共12款分３波段限量推出。（圖片來源：威秀影城）

即日起開賣６款手機支架

首波「電影角色造型手機支架」即日起開放搶購！６款角色包含朱蒂、尼克、貍寶、旅鼠、飛仔與爪爪冰，立體做工細膩且手感扎實，磁吸設計能牢牢吸附手機背面，支架角度更能自由旋轉360度，不管追劇、視訊、拍照都OK，每一款都萌得不可思議！

▲「造型手機支架A套餐」（459元）即日起開買，套餐包含１份中份爆米花＋２杯大杯飲料＋１個電影角色造型手機支架（共６款，款式隨機）。（圖片來源：威秀影城）

11/21開賣４款造型零錢包

第２波即將於11/21上市的是實用度爆表的「角色造型零錢包」，選用柔軟的長毛絨材質，搭配細緻電繡及撞色掛繩設計，手感柔軟又超療癒。這次共有朱蒂、尼克、洪金豹與樹懶快俠４款角色，每一款都萌度滿點，不只是零錢或票卡收納神器，掛在包包上還立刻增加可愛度，讓角色陪大家一整天。

▲「造型零錢包B套餐」（479元）11/21開賣，套餐包含１份中份爆米花＋２杯大杯飲料＋１個電影角色造型零錢包（共４款，款式隨機）。（圖片來源：威秀影城）

11/26開賣２款角色飲料杯

最吸睛的莫過於將於11/26上市的「大型角色造型飲料杯」，這次推出朱蒂與尼克２款角色，以《動物方城市２》電影全新造型呈現，坐姿俏皮又立體，宛如把角色直接帶回家！杯身高度落在30～35公分之間，附上的背帶讓大家隨身背著走，看電影或外出都能瞬間成為眾人焦點！

▲「造型杯飲料C套餐」（499元）將於11/26開賣，套餐包含１份中份爆米花＋１杯大杯飲料＋１個電影角色造型杯飲料（共２款，款式隨機）。（圖片來源：威秀影城）

【開賣資訊一次看】

威秀影城ｘ動物方城市２

A套餐【造型手機支架】

開賣時間：即日起開買

價格：459元（不含電影票）

套餐內容：１份中份爆米花＋２杯大杯飲料＋１個電影角色造型手機支架（共６款，款式隨機）

B套餐【造型零錢包】

開賣時間：11/21

價格：479元（不含電影票）

套餐內容：１份中份爆米花＋２杯大杯飲料＋１個電影角色造型零錢包（共４款，款式隨機）

C套餐【造型杯飲料】

開賣時間：11/26

價格：499元（不含電影票）

套餐內容：１份中份爆米花＋１杯大杯飲料＋１個電影角色造型杯飲料（共２款，款式隨機）

威秀影城（VIESHOW CINEMAS）

時間：週一至日09：00～00：00（依各門市公告為準）

同場加映：CASETiFY推收納包、吊飾

除了威秀影城，CASETiFY也搶先推出《動物方城市２》全新聯名系列！以２位主角與特色鮮明的夥伴們為核心，透過明亮俏皮的多彩畫風，把每個角色的魅力徹底發揮。除了多款手機殼，也同步推出實用與可愛具的手機吊飾，把尼克與茱蒂執勤時的追逐場面轉化成隨身配件，呈現兩人個性鮮明又俏皮的互動！另外，「茱蒂耳機收納包」與「尼克耳機收納包」則以立體造型展現冒險精神，不只展現粉絲對夢想與友誼的熱愛，也讓茱蒂與尼克化身守護者，陪大家踏上每一次的冒險旅程！

▲CASETiFY也推出《動物方城市２》全新聯名系列，以２位主角與特色鮮明的夥伴們為核心，透過明亮俏皮的多彩畫風，把每個角色的魅力徹底發揮。（圖片來源：CASETiFY）

CASETiFY

