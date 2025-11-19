《動物方城市》粉絲衝了！7-11開賣70款週邊 尼克、茱蒂奶昔要喝

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN推出70款《動物方城市》週邊商品。(圖／7-ELEVEN提供)

迪士尼終續集動畫大作《動物方城市2》即將上映！7-ELEVEN推出70款週邊商品，包括公仔盲盒、存錢筒、絨毛公仔等等，限時消費不限金額報手機直接買經典收藏粉絲不可錯過！另外，Häagen-Dazs哈根達斯推出《動物方城市2》限定冰品，包含2款以雙主角為靈感打造的奶昔，還有冰淇淋火鍋與冰淇淋蛋糕，限量毛絨杯套和角色互動小卡粉絲必收藏。

《動物方城市2》耳機收納盒。(圖／7-ELEVEN提供)

《動物方城市2》全套寢具。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN開賣70款《動物方城市2》週邊

廣告 廣告

7-ELEVEN 11月26日至12月31日推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，首推「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」共有經典搭檔茱蒂、胡尼克與搶眼配角樹懶快俠、飛仔、洪金豹等6款隨機盒玩、「動物方城市系列演唱會公仔盲盒」還新增水牛警長、志羚姐姐等角色，更有機會換到胡尼克隱藏版裝扮。

還原電影經典角色「動物方城市系列掌心存錢筒」，超萌掌心設計可以一次擁有茱蒂、胡尼克，可當桌面擺飾兼具存錢功能；生活儀式感要有，喜歡實用系列2款「動物方城市系列立體公仔馬克杯」不僅有超Q萌的茱蒂、尼克立體杯蓋還有造型握把不單調；「動物方城市系列餐具組」成套蒐集可愛角色，陪伴粉絲度過每日用餐時刻，同步還有「雙面天絲水洗枕」、「法蘭絨暖被」、「雙人床包組」等寢具組合，居家生活一次搞定。

配件控不可不買的「絨毛公仔+娃包」推出茱蒂、樹懶快俠2個組合，專屬的角色小包搭配玩偶，成為包包最亮眼吊飾。以大頭公仔造型立體討喜的4款造型-「動物方城市系列串珠鑰匙圈」兼具實用性可當作鑰匙圈使用、解放雙手最實用的「動物方城市系列手機掛繩絨毛小包」，5款不同造型可依照喜好選擇，可掛識別證、手機等配件，可愛感瞬間加倍。

哈根達斯開賣尼克、茱蒂奶昔，還有絨毛杯套。(圖／哈根達斯提供）

哈根達斯《動物方城市2》奶昔 限量毛絨杯套粉絲必收

哈根達斯攜手《動物方城市2》推出限定新品，以雙主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔；「尼克．可可酥享奶昔」靈感來自機智又迷人的狐狸尼克，以濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，打造出口感細膩滑順的奶昔滋味。「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，融合出酸甜果香，清新明亮的風味完美呼應茱蒂熱情、勇敢的性格。

即日起，凡購買「尼克．可可酥享奶昔」或「茱蒂．莓好探險奶昔」，即可獲贈對應角色款毛絨杯套。無論是帶著去看電影或與聚會時享用，都是粉絲必收的超人氣配件，數量有限，贈完為止！

《動物方城市2》冰淇淋火鍋。(圖／哈根達斯提供）

《動物方城市2》冰淇淋蛋糕(圖／哈根達斯提供）

哈根達斯《動物方城市2》冰淇淋火鍋、主題店登場

冬天怎麼能少了療癒的「冰淇淋火鍋」！哈根達斯推出《動物方城市2》造型冰淇淋火鍋，以電影場景與人氣角色為靈感，打造專屬圍邊紙場景，從端上桌就營造出濃濃的電影氛圍。絲滑溫熱的巧克力風味醬搭配多款哈根達斯冰淇淋球，再加上本次限定推出的「超萌萌爪冰」，讓整份甜點不只是味蕾享受，更增添視覺驚喜。搭配新鮮水果、堅果、蔓越莓乾與棉花糖等豐富配料，冰火交融、層次豐富，每一口都充滿驚喜！

哈根達斯以動物方城市電影場景以及尼克與茱蒂的好朋友們為靈感，打造充滿熱鬧氛圍的「動物方城市冰淇淋蛋糕」，彷彿將電影場景搬上餐桌！冰淇淋包含香草、夏威夷果仁、芒果覆盆子與淇淋巧酥四種人氣口味，綿密滑順的冰淇淋與香氣層層堆疊出幸福滋味，為冬日團聚注入溫馨甜意。

哈根達斯同步推出3款限量「動物方城市互動小卡」，包含人氣主角尼克與茱蒂，即日起凡購買動物方城市冰淇淋火鍋，就可獲得隨機獲得1張，購買動物方城市冰淇淋蛋糕，即可隨機獲得2張；哈根達斯也特別在敦南旗艦店與美麗華旗艦店打造專屬《動物方城市2》主題場景布置，將電影中的熱鬧氛圍搬進門市。

更多三立新聞網報導

不只奶昔大哥！褲褲兔、哆啦A夢最新週邊 吃壽司送小卡、鑰匙圈

麥當勞奶昔睽違9年回歸！排隊3小時也要喝 全台僅12門市有賣

2025外送大調查／高中最愛「外送美食」曝 多多綠、鍋燒意麵上榜

2025外送大調查／「這高中」最愛叫外送！ 段考週訂單暴衝2成

