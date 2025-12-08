動物方城市2票房亮眼 導演：觀眾共鳴是成功關鍵

（中央社記者王心妤台北8日電）迪士尼動畫片「動物方城市2」延續好口碑，台灣票房亮眼逾新台幣3.35億元。導演拜倫霍華說，除讓觀眾喜歡角色更要有共鳴，才有完整觀影體驗。

根據片商提供資料，「動物方城市2」（Zootopia 2）上映2個週末，全球票房已達2.62億美元（約新台幣81.5億元），不只在北美表現亮眼，在日本首映也成為冠軍，同時帶動串流平台觀看次數增長，「動物方城市」與「動物方城市+」觀看量，全球觀看時數超過7.1億小時。

「動物方城市」系列已同情共感為主軸，從主角茱蒂跟尼克都被偏見影響出發，再從2人發展友誼並推翻社會對他們的既定印象。

導演之一的拜倫霍華（Byron Howard）認為，說好故事的關鍵除了故事本身，也得找到情感核心，「不僅希望觀眾喜歡這個角色，還希望他們能與主角產生共鳴，找到情感、幽默和經典迪士尼式故事之間的平衡至關重要，這樣才能讓每個人都能獲得完整的觀影體驗。」

導演傑瑞布希（Jared Bush）以個人經驗表示，希望在電影院能感受不同情緒和共鳴，「我想哭、想笑、想興奮。觀眾們喜歡迪士尼的電影，是因為我們專注於角色發展，觀眾能在角色中看到自己，或者只是想與角色們共度時光。」

對於續集表現亮眼，華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂表示，很開心見到有觀眾扮成角色觀影，展現人與作品之間強烈的連結感和沈浸式體驗，而電影也讓觀眾展開一段純粹歡樂跟感動的旅程。（編輯：李亨山）1141208