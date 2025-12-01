動物方城市2稱霸感恩節票房 北美狂攬1.56億美元

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）今天的業界估計數據顯示，動畫續集片「動物方城市2」（Zootopia 2）稱霸北美票房，於感恩節5天長假期間海撈1.56億美元。

法新社報導，2016年原版「動物方城市」（Zootopia）不僅是商業強片，也贏得奧斯卡最佳動畫片獎肯定。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）盛讚，對動畫續集片來說，「動物方城市2」開映表現堪稱傑出。他進一步表示，迪士尼（Disney）與皮克斯（Pixar）持續推出表現「青出於藍」的續集作。

葛羅斯說：「平均而言，它們（續集）開映票房要高出71%。」

這部片全球票房達5億5600萬美元，據多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，這締造了動畫片全球開映成績最佳的影史紀錄。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，排名第2的是上週冠軍片、由辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）和亞莉安娜（Ariana Grande）主演的「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good），票房9300萬美元。

排名第3的是「出神入化3」（Now You See Me: Now You Don't），美加進帳1000萬美元。排名第4的則是科幻恐怖系列片「終極戰士：殺戮星球」（Predator: Badlands），有660萬美元成績。

「恐怖大師」史蒂芬．金（Stephen King）小說改編的「逃亡遊戲」（The Running Man）則以550萬美元收入排名第5。

排名第6到第10的作品依序為：「換乘真愛」（Eternity），520萬美元；「日租家庭」（Rental Family），310萬美元；「紐倫堡審判」（Nuremberg），110萬美元；「永生戰士2」（Sisu: Road to Revenge），100萬美元；「只為你遺憾」（Regretting You），70.5萬美元。（編譯：蔡佳敏）1141201