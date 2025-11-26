《動物方城市2》上映！尼克台配「他」回歸了 粉絲衝快閃店製「市民證」

迪士尼動畫電影《動物方城市2》於26日正式在台灣上映，引發粉絲熱烈迴響。備受矚目的尼克中文配音確定由原班人馬王辰驊回歸，讓影迷感到很感動。各大影城紛紛推出限定周邊，包括毛茸茸手機背袋、絨毛購物袋及盲盒等，還有特製「市民證」的主題快閃店，讓觀眾能親身體驗成為動物方城市的市民。這部續集不僅在台灣掀起熱潮，更在國際爛番茄影評網獲得93%的高評價，成為不容錯過的年度動畫鉅作。

秀泰影城推出《動物方城市》背袋。（圖／彭振棠攝）

為慶祝《動物方城市2》上映，各家影城推出了多款限定周邊商品。像是秀泰影城有毛茸茸的手機背袋，以及以茱蒂、尼克、洪金豹和新角色貍寶為主題的絨毛購物袋盲盒，可選擇單買或是套票組合。有觀影民眾表示，手機袋和手提袋都非常可愛，更特別購買了4D版電影票，希望能獲得更好的觀影體驗。

廣告 廣告

影城開賣《動物方城市》4款絨毛購物袋。（圖／彭振棠攝）

影院也推出特別版本的觀影體驗，杜比全景聲版本放送限定海報，上映當天的ScreenX場次更提供精美透卡。而另一間影城則設置了主題快閃店，有民眾分享道，場地布置得很漂亮，她最想要的尼克娃娃，可惜已經售罄，可見商品熱銷程度。

威秀影城快閃店有市民證拍貼機。（圖／范宇宣攝）

這個主題快閃店以「城市區」和「沼澤市場區」為兩大主題，提供加價購的拍貼體驗，讓影迷能真正「入城」，背景可以選擇兔子或尼克，獲得客製化的市民證。而組合內還附有卡套，集結了經典角色，營造出沉浸式體驗。

最令影迷關注的是尼克中文版配音，上映當天終於確認，由第一集的配音員王辰驊回歸。有觀影民眾表示很喜歡台灣的中文配音，認為王辰驊與茱蒂的互動以及情感流露都配得非常好。《動物方城市2》不僅在台灣開出好評，在國際爛番茄影評網更獲得93%的新鮮度好評。這股熱潮吸引了大批影迷前往觀影，使這部續集成為當前不可錯過的動畫電影。

更多 TVBS 報導

《動物方城市2》特典攻略！威秀、秀泰7大影城預售套票與周邊一次看

關繼威《動物方城市2》獻聲演「毒蛇」 梅姨《狸想世界》嗆消滅人類

胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相

開箱／華航動物方城市彩繪機亮相 超萌機上用品、週邊曝

