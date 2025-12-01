《動物方城市2》上映5日全球賣破174億
迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》上映後，票房成績超乎預期，除了在北美5天的開片成績達1.56億美元（約台幣48.9億元）領跑今年感恩節連假外，海外票房更拿下4億美元（約台幣125億元），讓全球首周末票房達到破紀錄5.56億美元（約台幣174億元），登上全球影史動畫開片票房冠軍，同時也是全球影史開片票房第4。
台灣票房同樣亮眼，5天衝破1.47億台幣，是本周全台票房冠軍。迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂表示，很開心看到《動物方城市2》在台的好成績，「《動物方城市2》提供了超越所有觀眾想像的沉浸式奇妙世界，鏡頭語言帶領所有粉絲深入前所未見的銀幕角落，展開一場無與倫比的旅程。」
本片最大亮點之一就是由關繼威配音毒蛇蓋瑞，導演傑瑞布希表示，他在某次看了關繼威的脫口秀，就決定要找他配音。關繼威則試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破刻板印象和偏見，他說：「雖然這個角色一開始聲名狼籍，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的蛇。」
聯合導演拜倫霍華德也稱關繼威是絕佳人選，「當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，也因此成了電影的情感核心。」
此外，本片在大陸票房進帳2.72億美元（約台幣85.38億元），而11月29日單日票房突破1.03億美元（約台幣32.33億元），寫下大陸影史上外國動畫單日最佳紀錄，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》。
