《動物方城市2》中文主題曲驚喜發布！五月天《派對動物》點燃全新冒險
由華語搖滾天團五月天（Mayday）創作並演唱的經典歌曲《派對動物》將作為迪士尼動畫《動物方城市2》（Zootopia2）中文主題曲，11月底隨電影登陸大銀幕，帶領觀眾重返動物世界，展開一場瘋狂到日出的全新冒險。 談到這次合作，五月天也表示：「《派對動物》加入《動物方城市2》是一個命運中的夢幻聯動，很高興這種冥冥中的呼應跨越了將近10年，終於結合了起來。 這也是五月天歌曲中一直要傳達的精神——無論你是誰，都應該要為自己驕傲，大步向前。 」
作為現象級電影作品，《動物方城市》常年維持超越大銀幕的廣泛熱度，憑藉其超高人氣催生出一系列爆款衍生商品和熱門短片; 而作為華語樂壇最具影響力的搖滾樂團之一，五月天不僅是無數人的青春底色，更跨越不同的地域與年齡，沉澱出直抵聽眾內心的共鳴。 此番雙方堪稱「夢幻聯動」的緣起，可以追溯到將近10年前——2016年，《動物方城市》上映，以其充滿想像力的世界觀和生動鮮活的角色迅速征服了全球觀眾; 同年，《派對動物》作為五月天第9張創作專輯的主打歌曲推出，迅速成為五月天傳唱度最高的歌曲之一，電影與音樂的奇妙聯結彼時已悄然萌芽。
如今，緣分再續，《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲，並隨電影登陸大銀幕。 歌曲中「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也將呼應著《動物方城市》系列核心精神，為全新冒險注入搖滾能量與深層共鳴。
《派對動物》由五月天阿信作詞作曲，以其標誌性的歌詞詮釋「人生的不同境遇都是一場場派對，要正面迎戰，快樂面對生活」的人生哲學，與《動物方城市2》中主人公積極迎接挑戰，跌倒後仍能重拾勇氣的成長弧光完美呼應; 而歌曲中的電子音色與極具爆發力的旋律，仿彿融合了這個動物大都會的脈動，描繪出一場盛大的狂歡，盛情邀請每個聽眾都成為自己人生中閃耀的「派對動物」，活出真我，擁抱無限可能。
