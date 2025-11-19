「動物方城市2」主角陪大家一起飛洛杉磯！ 華航全台首架迪士尼彩繪機出廠

華航全台首架迪士尼彩繪機出廠。（取自華航官網）

華航「動物方城市2主題彩繪機」今（19）日正式出廠，首航台北-洛杉磯，超人氣主角胡尼克 （Nick Wilde）及哈茱蒂 （Judy Hopps）驚喜現身，掀起全場最高潮。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛，從機外到機內滿載驚喜。旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

機身彩繪匯集胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶 （Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

小小旅客限定！ 專屬主題機上玩具「萌」幻登場

華航指出，除了特別推出一系列「動物方城市2主題彩繪機」專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客，陪伴親子一同展開奇幻旅程。色彩繽紛又吸睛的造型貼紙，讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼；彩繪機氣球則以主題機身為原型，充氣後宛如迷你版飛機，造型生動又可愛，成為孩子們最愛不釋手的玩具。

