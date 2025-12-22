《動物方城市2》全台猛破台幣5.5億！全球票房擠進影史動畫TOP 5

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》全台票房已於上週四(18日)正式突破台幣5億大關，在蟬聯三週票房冠軍後，上週末(12月19至21日)雖將冠軍寶座讓給迪士尼自家的《阿凡達：火與燼》，但仍收穫破台幣5000萬佳績，累計票房已突破台幣5.5億！

目前《動物方城市2》全球票房已高達12.72億美金(約台幣401.44億元)，除了穩坐今年好萊塢電影冠軍，也正式超越迪士尼自家的《冰雪奇緣》，擠進影史全球動畫票房第5名。

廣告 廣告

北美票房方面，《動物方城市2》上映第四週仍以1450萬美金(約台幣4.57億元)佔據週末票房第5名，累積票房已高達2.82億美金(約台幣88.99億元)。《動物方城市2》全台持續熱映中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

震撼！福原愛斷開江宏傑4年 高調宣布再婚又懷孕

沈富雄預言2026結局 點名國民黨執政5縣市可能全失守

隨機殺人案引恐慌 國師提醒「這幾類人」未來20天要繃緊神經！

