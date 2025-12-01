《動物方城市2》全球票房制霸 5天時間全球票房破美金5億
2016年的《動物方城市》（Zootopia）一推出就在全球熱賣，累積票房美金10億元，是當年迪士尼最賣座電影。暌違9年的《動物方城市2》（Zootopia 2）上映短短5天，全球也累積票房美金5億5,600萬元，台灣也有新台幣1億4,700萬元的好成績。
在爛番茄影評網站，《動物方城市2》擄獲91%影評高分評價，觀眾們紛紛發表對動物界天菜胡尼克的喜愛，封他為夢幻理想型，並憑著性感萬人迷的個性擄獲無數粉絲的心。
胡尼克是隻身材苗條的狐狸，還有一雙慧黠深情的綠色大眼和獨特的紫色鼻子。重點是胡尼克不但聰明機智、有點賤嘴又偶爾壞壞，配上慵懶的語調、幽默的個性和性感的微笑，這些特徵常常散發著讓人無法抗拒的吸引力，再加上狐狸本身就有一種天然的魅力，讓尼克成為不折不扣的萬人迷。
為胡尼克配音的著名演員傑森貝特曼（Jason Bateman）同樣功不可沒，他自信地說：「是的，我身上確實有狡猾、諷刺和慵懶的一面，我媽媽是英國人，她教會我這種冷幽默，不過我曾經問迪士尼是否要用更特殊的口氣表達尼克的個性，工作人員竟回：『不用，你聽起來已經夠狡猾了』！」而哈茱蒂的配音人吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）則坦承，她無法和傑森貝特曼待在同一個房間裡錄音，因為會不斷笑場。
為胡尼克創造血肉個性的導演拜倫霍華德（Byron Howard）對此表示：「尼克與茱蒂之間有不可否認的化學反應，無論你從哪個角度來看都是如此，這真的很棒，因為這意味著大家對他們的喜愛。由於《動物方城市2》的故事緊接著前集劇情的幾週後展開，我們得以讓那種化學反應持績下去，但相對的也存在許多衝突和樂趣，這種對比也被提升到全新的高度。
「在第一集電影裡，茱蒂和尼克的夥伴關係只有48小時，所以他們有很多需要了解的地方」，迪士尼動畫部首席創意官兼該片聯合導演傑瑞布希（Jared Bush）補充表示，尼克和茱蒂克服了第一道難關，但他們現在必須弄清楚，他們是否真的適合長期合作，何況還有個棘手的世紀謎案等著他們去解決，「保持茱蒂和尼克之間的化學反應，是貫穿整個系列的關鍵。」
在電影上映前，《動物方城市2》的中文配音版在兩岸三地都意外成為觀眾熱議的焦點，無論是中國版還是台灣版，大家都想知道是否找回前一集的配音班底繼續獻聲。唯一例外的是香港版，因為第一集配音的黃子華跟容祖兒，相隔9年後都順利回歸。經過網路上一番議論，直到電影正式上映後，發現最後都還是交給專業的配音員，讓人直呼好像在開盲盒。但是台灣的觀眾又發現，在片尾工作人員字幕時，無論是英文版還是中文配音版，唱完了夏奇拉（Shakira）的主題曲〈Zoo〉後，接著出現了「五月天」的〈派對動物〉，又再次引發討論，究竟這樣做是否會讓人出戲。無論如何，電影最後還有隱藏畫面，已經暗示在替下一集鋪哏。
