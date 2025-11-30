《動物方城市2》全球票房 5天累積5.56億美元

記者王丹荷／綜合報導

迪士尼動畫《動物方城市》當年在全球斬獲了10億美金（約310億臺幣）的票房，時隔9年推出《動物方城市2》於全球各地上映，5天時間全球票房已累積高達5.56億美元；臺灣的票房也同樣表現亮眼，5天票房累積約1.47億臺幣，穩坐票房冠軍寶座，也榮登迪士尼與皮克斯影史開片最賣座的動畫電影。

《動物方城市2》中，動物界天菜胡尼克是備受喜愛的角色之一，有著修長身材，1雙慧黠深情的綠色大眼和獨特的紫色鼻子，不但聰明機智、有點賤嘴又偶爾壞壞，配上慵懶的語調、幽默的個性和性感的微笑，再加上狐狸本身的天然魅力，讓尼克成為不折不扣的萬人迷。

為胡尼克配音的著名演員傑森貝特曼同樣功不可沒，他自信笑說自己確實有狡猾、諷刺和慵懶的一面，「我曾經問迪士尼是否要用更特殊的口氣表達尼克的個性？工作人員回：『不用，你聽起來已經夠狡猾了』！」而哈茱蒂的配音人吉妮佛古德溫則透露，她無法和傑森貝特曼待在同一個房間裡錄音，「因為會不斷笑場。」

為胡尼克創造血肉個性的導演拜倫霍華德表示：「尼克與茱蒂之間有不可否認的化學反應，無論你從哪個角度來看都是如此，這真的很棒，因為這意味著大家對他們的喜愛。由於《動物方城市2》的故事緊接著前集劇情的幾週後展開，我們得以讓那種化學反應持績下去，但相對的也存在許多衝突和樂趣，這種對比也被提升到全新的高度。」

「在第1集電影裡，茱蒂和尼克的夥伴關係只有48小時，所以他們有很多需要了解的地方」，迪士尼動畫部首席創意官兼該片聯合導演傑瑞布希補充表示，尼克和茱蒂克服了第1道難關，但他們現在必須弄清楚，他們是否真的適合長期合作，何況還有棘手的世紀謎案等著他們去解決，「保持茱蒂和尼克之間的化學反應，是貫穿整個系列的關鍵。」

