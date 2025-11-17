《動物方城市2》再度熱鬧登場 迪士尼經典回歸推尋蹤挑戰活動

【緯來新聞網】還記得《動物方城市》那對種族和個性南轅北轍的搭檔嗎？滿懷理想的菜鳥兔警官茱蒂和油嘴滑舌的街頭行騙高手狐狸尼克，他們在動物和諧共存的城市裡相遇，從誤會、衝突到攜手破案，揭開隱藏在秩序背後的偏見與恐懼。如今，九年過去，在《動物方城市2》中，茱蒂與尼克將踏入沙漠和沼澤等未知地帶，新爬蟲類角色的現身，似乎預示著新一場暗潮湧動的危機。但這回，故事不只在銀幕上演，你也能走進方城市與他們一起展開新的任務。

《動物方城市2》中，茱蒂與尼克將踏入沙漠和沼澤等未知地帶，新爬蟲類角色的現身，似乎預示著新一場暗潮湧動的危機。（圖／迪士尼官方提供）

即日起至12月18日，聯合新聞網推出《動物方城市2》尋蹤挑戰活動，邀你成為方城市市民，展開一場橫跨現實與虛擬的尋蹤冒險，邊玩邊抽大獎。

《動物方城市2》推出尋蹤挑戰活動。（圖／迪士尼官方提供）

活動共計四大主線：

（一）尋蹤挑戰：尼克、茱蒂與新角色蓋瑞，將出現在聯合新聞網旗下頻道「女子漾」和「寵物部落」的新聞中，找到他們就能獲得《動物方城市2》電影包場雙人門票，以及多項周邊好禮的抽獎資格。

（二）市民爆料：11/26 電影上映後，還將開放投稿《動物方城市2》觀影心得，分享社群貼文並登錄活動頁，即可登上市民爆料牆曝光，還可抽 LINE POINTS 5 點。

（三）ZNN 快訊：以電影中仿 CNN 的 ZNN 新聞台為靈感，推出虛擬的新聞單元，從角色的視角觀看方城市內突發事件。每則快訊都可一鍵分享到 Facebook 或 LINE 聊天室，和好友一起吃瓜、追方城市內話題焦點。

（四）udn 方城市雙週報：活動限時快閃電子報，免費訂閱就能收到電影角色趣聞，持續沉浸在方城市的世界。



參與上述任務，三重好禮限時抽：

包場電影雙人票 — udn 粉絲包場《動物方城市2》，邀你一起看大銀幕。

正版限量周邊 — 方城市造型後背包、胡蘿蔔摺疊傘、購物袋、貼紙與海報等超過 70 件收藏品。

LINE POINTS 5 點 — 投稿即可抽獎，1 萬組隨機派發、送完為止。

