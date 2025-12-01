《動物方城市2》創多項首週票房紀錄 導演曝好故事的兩大關鍵
迪士尼動畫電影《動物方城市 2》在台上映便空降全台票房冠軍，全台首日票房達新台幣1,750萬元，在全球同樣佳績頻傳，首五日上映的全球票房達 5.56 億美元，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》《復仇者聯盟：無限之戰》和《蜘蛛人：無家日》，穩坐全球開片票房第四。
對此，華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂表示，很高興《動物方城市2》在台灣獲得熱烈迴響，粉絲們打扮成茱蒂與尼克走進電影院，完美展現觀眾與《動物方城市》角色的強烈共鳴。該片提供超越觀眾想像的沉浸式奇妙世界，鏡頭語言帶領所有粉絲深入前所未見的銀幕角落，展開一場無與倫比的旅程。
根據〈Variety〉報導，《動物方城市2》在北美上映首五日的票房已達1.56億美元，並創下多項首週票房紀錄，包括影史全球與國際動畫電影首映票房最高紀錄，以及 2025年上映電影的全球首映票房最高紀錄。
〈Deadline〉也報導，《動物方城市2》打破近年來好萊塢電影在中國的票房紀錄，自上映日（11/26）以來突破2.72億美元票房，成為史上非本土動畫電影首映票房最高的電影，更位居非本土電影首映票房第二，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》，成為中國影史（包含本土與非本土電影）的首映票房第六。
南韓每日商業報（Maeil Business Newspaper）報導，自上映至首週末為止，《動物方城市 2》 在南韓累積吸引逾 210 萬觀影人次，成為2025年度、南韓目前最賣座的電影，超越《鬼滅之刃 劇場版:無限城篇》。
對於電影的成功，導演拜倫霍華表示，《動物方城市 2》 是迪士尼動畫史上規模最大的電影，不僅角色眾多，也不是只有毛茸茸的動物們，還有穿著不同服裝的動物，甚至有顆鏡頭裡面涵蓋超過5萬隻動物。另一位導演傑瑞布希補充，片中充滿活潑可愛的動物們，包括近70個有台詞的角色，堪稱迪士尼動畫之最。
2016 年，《動物方城市》全球上映，票房達10億美元，還獲頒第 89 屆奧斯卡最佳動畫長 片，並催生《動物方城市+》影集，深入分享其他動物大都會中居民的故事。今年《動物方城市2》甫上映就開出 93%爛番茄新鮮度的好評，並在世界各地創下亮眼票房。
對此導演拜倫霍華表示，好故事有兩個關鍵，除了故事本身要吸引人，另外是找到讓觀眾投入、推動劇情發展的角色情感核心。除了讓觀眾喜歡角色，還要能與主角產生共鳴，並在情感、幽默和迪士尼經典故事元素找到的平衡，如此才能讓每個人都能獲得完整的觀影體驗。
