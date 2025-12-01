《動物方城市2》在中國火紅 六天票房86億成史上最賣座進口動畫

《動物方城市2》在中國譯名為《瘋狂動物城2》，11月30日上映第五天票房仍居高不下。翻攝貓眼專業版



迪士尼電影《動物方城市2》上週在中國上映，短短6天票房突破19.5億元人民幣（約合美元2.76億元、新台幣86.7億元），引爆中國淡季電影市場，成為中國影史進口動畫票房冠軍。據報導，這樣的票房規模通常只有春節檔電影才能企及。

《動物方城市2》（Zootopia 2，中國譯名為《瘋狂動物城2》）上週三（11/26）在中國上映，首週末在全中國的電影票銷售佔比達95%，票房成績超越《動物方城市》首集。

針對中國市場的數位行銷顧問公司ChoZan創辦人艾熙麗（Ashley Dudarenok）向路透社表示，該片「絕對是迪士尼今年在中國最重要的電影」。她指出，該片內容強調個人韌性與社會和諧，引起當地觀眾強烈共鳴。

廣告 廣告

根據中國票房統計網站「貓眼專業版」，《動物方城市2》週日（11/30）的全國票房占比達94.8%，第二名則是已上映17天的日本動畫《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》，票房占比2.3%；已上映17天的好萊塢電影《出神入化3》（Now You See Me: Now You Don't，中國譯名《驚天魔盜團3）票房居第四名。

中國國產電影則分居第三名、第五名，分別是上映九天的《狂野時代》及上映四天的《我的世界沒有我》。

微博有網紅表示，《動物方城市2》叫好又叫座，「所以哪裡有什麽影視寒冬，不過是爛片的遮羞布，影視寒冬從來困不住真正好看的電影」，「原來影視寒冬只是內娛的寒冬」。

香港《星島日報》報導，中國大陸電影市場不久前還陷入單日票房僅2000萬的低迷局面。2025年單日票房紀錄，仍由春節檔中國動畫片《哪吒2》的8.66億元保持。

報導稱，《動物方城市2》票房火熱的背後，是迪士尼精準的行銷布局。影片上映前，迪士尼與上海美術電影製片廠合作推出4支宣傳短片，迪士尼執行長也親赴上海首映禮站台。此外《動物方城市2》在中國還與60多個品牌推出聯名商品，部分引起搶購風潮。

路透社指出，2016年，《動物方城市》首集在中國上映後，也成為當年中國最受歡迎的外國動畫。由於兩集作品相隔九年，如今外國電影在中國面臨的環境與已大不相同，因此續作的成績更引人注目。

今年稍早，美國好萊塢電影受到中美貿易戰波及，北京為報復美方提高對中國商品的關稅，對於可上映的美國電影數量祭出限制。不過分析師指出，由於外片在中國的影響力已不如以往，此舉影響有限。

好萊塢過去曾仰賴全球第二大票房市場的中國，以提高電影收益，但近年來中國本土電影越來越常超越好萊塢作品。今年初，中國動畫《哪吒2》以將近20億美元的中國票房，超越皮克斯《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2），成為全球影史最賣座的動畫電影。

PP Foresight分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示，迪士尼高度依賴超級大片，它們「之後會成為可持續變現的IP，透過體驗、授權商品等方式一再創造收入」。他表示，儘管地緣政治緊張、總體經濟前景不定，中國依然是迪士尼主題樂園、電影與商品的「巨大且持續成長的市場」。

不過，著有《餵養巨龍》（暫譯，Feeding the Dragon）一書的好萊塢電影製片芬頓（Chris Fenton）認為，《動物方城市2》的亮眼票房也可能帶來負面後果，讓好萊塢誤以為中國可能重新接受外國電影。

芬頓指出，北京不會認為好萊塢能解決中國的消費疲弱問題，因此好萊塢「也不應將《動物方城市2》大賣視為政策轉向的訊號」。

他表示：「北京很清楚，只要好萊塢看到市場仍有希望，電影人就會繼續迎合北京的敘事要求。」

更多太報報導

韓酷澎洩個資！涉案中國員工是「認證業務負責人」 發恐嚇信給客戶、公司

香港大火獻花人龍綿延兩公里 悼念民眾悲憤：難以接受

香港大火又燒出國安案 義工勸保護個資、前議員轉貼新聞被捕