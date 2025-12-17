《動物方城市2》太夯！俄羅斯影院公然盜播

▲迪士尼最新動畫大片《動物方城市2》在全球票房火熱。（圖／迪士尼提供）

[NOWnews今日新聞] 迪士尼動畫電影《動物方城市 2》上映後在各國獲得好評，自俄烏戰爭爆發後，被美國影業制裁的俄羅斯，並無法取得合法授權管道播映，但美國影片每逢上架就會出現在俄羅斯影院公開盜播放映，一段俄羅斯民眾踴躍排隊觀賞盜版《動物方城市2》的畫面在社群平台X上瘋傳。

根據俄羅斯媒體《URA.RU》與東歐自媒體《Nexta》報導，《動物方城市2》於12月6日在俄羅斯全國播映，部分俄羅斯電影院為了搶佔先機，提前一天上映了該片，上映的版本是其他獨聯國家配音的俄語版本。

廣告 廣告

《Nexta》則在社群平台放上一段俄羅斯人湧入電影院觀看新上映《瘋狂動物城2》的畫面，可看到人潮相當踴躍。在俄羅斯官方欲推廣的通訊軟體MAX上也流傳許多非法的預告片段。

俄烏戰爭爆發後，美國片商暫停在俄國上映電影，但俄羅斯電影院卻時常放映盜播後的美國影集和好萊塢影片，連只在Disney+ 和 Netflix串流平台播放的《千萬別抬頭》、《青春養成記》都沒放過；2023年電影《芭比》未在俄羅斯上映，卻在俄國電影院創造出極大票房。

究竟《動物方城市2》片源是如何被偷偷流入俄羅斯？社群平台X上有網友放上片段發現，在俄羅斯盜播的畫面和翻譯，應是透過獨立國協國家的片源，《動物方城市2》於11月27日在獨立國協國家上映。

然而，在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯雖被國際司法制裁，卻也讓俄羅斯與世界多國的司法合作中斷，迪士尼恐難以對盜播向俄羅斯方面提起侵權訴訟。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《動物方城市2》爆紅！中國掀養「同款藍蛇」潮 官媒提醒：有毒

芬蘭小姐「拉眼角」挨轟歧視被拔后冠！議員力挺做相同動作

中國人又被制裁！學生赴日留學受阻 校方竟自行取消計畫未告知