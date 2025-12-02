《動物方城市2》尼克成夢幻理想型！導演認：與茱蒂有化學反應

《動物方城市2》胡尼克與哈茱蒂化學效應仍在持續。（圖／迪士尼）





迪士尼睽違9年推出《動物方城市2》，短短5天時間全球票房已累積高達5.56億美金（約新台幣174.8億元）；台灣的票房也同樣表現亮眼，累積約新台幣1.47億元，穩坐票房冠軍寶座，也榮登迪士尼與皮克斯影史開片最賣座的動畫電影。

《動物方城市2》的口碑也是強強滾，爛番茄影評網站給予91％影評高分評價，觀眾們紛紛發表對「動物界天菜」胡尼克的喜愛，封他為「夢幻理想型」，並憑著性感萬人迷的個性擄獲無數粉絲的心。

胡尼克成「動物界天菜」魅力四射。（圖／迪士尼）

胡尼克是隻身材苗條的狐狸，還有一雙慧黠深情的綠色大眼和獨特的紫色鼻子。重點是胡尼克不但聰明機智、有點賤嘴又偶爾壞壞，配上慵懶的語調、幽默的個性和性感的微笑，這些特徵常常散發著讓人無法抗拒的吸引力，再加上狐狸本身就有一種天然的魅力，讓尼克成為不折不扣的萬人迷。

而為胡尼克配音的著名演員傑森貝特曼同樣功不可沒，他自信地說：「是的，我身上確實有狡猾、諷刺和慵懶的一面，我媽媽是英國人，她教會我這種冷幽默，不過我曾經問迪士尼是否要用更特殊的口氣表達尼克的個性，工作人員竟回『不用，你聽起來已經夠狡猾了！』」而哈茱蒂的配音人吉妮佛古德溫則坦承，她無法和傑森貝特曼待在同一個房間裡錄音，因為會不斷笑場。

為胡尼克創造血肉個性的導演拜倫霍華德表示：「尼克與茱蒂之間有不可否認的化學反應，無論你從哪個角度來看都是如此，這真的很棒，因為這意味著大家對他們的喜愛。由於《動物方城市2》的故事緊接著前集劇情的幾週後展開，我們得以讓那種化學反應持績下去，但相對的也存在許多衝突和樂趣，這種對比也被提升到全新的高度。」

迪士尼動畫部首席創意官、聯合導演傑瑞布希補充表示：「在第一集電影裡，茱蒂和尼克的夥伴關係只有48小時，所以他們有很多需要了解的地方」，尼克和茱蒂克服了第一道難關，但他們現在必須弄清楚，他們是否真的適合長期合作，何況還有個棘手的世紀謎案等著他們去解決：「保持茱蒂和尼克之間的化學反應，是貫穿整個系列的關鍵。」



