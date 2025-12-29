《動物方城市2》成2025最賣座好萊塢片 「甜茶」耶誕再展吸金神力

《動物方城市2》是今年第二部賣破10億美元的好萊塢電影，目前票房累積破14億美元已經成為今年最賣座好萊塢電影。（迪士尼提供）

賣座動畫續集《動物方城市2》目前全球票房累積超過14億美元（約439.6億台幣），短短上映17天內，就突破10億美元（約314億台幣）票房，創下最快達成此項紀錄的好萊塢動畫片，成為2025年最賣座的好萊塢電影，同時也是迪士尼工作室史上票房第二高的電影，更在大陸賣出超過1億張票，賺進5.5億美元（約172.7億台幣），這是自《鐵達尼號》以來，唯一一部好萊塢電影創下的紀錄。

《動物方城市2》在國際市場上，收穫將近11億美元（約345.4億台幣）的票房，其中最大票倉就來自大陸。而在台灣票房方面，目前賣破6.3億台幣，除了是2025年度票房第2名，也是台灣影史上最賣座的好萊塢動畫。至於迪士尼另一部鉅作《阿凡達：火與燼》發行兩周後，全球票房賣破7.6億美元（約238.6億台幣），已經是今年票房第6高的好萊塢電影。

「甜茶」提摩西夏勒梅主演的新片《橫衝直闖》讓他成為極具票房號召力的保證。（龍祥電影提供）

另外，「甜茶」提摩西夏勒梅主演的新片《橫衝直闖》，在耶誕節假期的票房僅輸給《動物方城市2》和《阿凡達：火與燼》。他以本片鞏固他「耶誕票房之王」的地位，目前累積票房已達2830萬美元（約8.8億台幣），成為A24史上開片成績第二高的作品。

提摩西夏勒梅幾乎每年12月都會推出電影，從2023年起的《旺卡》，將一路延續到明年《沙丘3》，《橫衝直闖》已經讓他成為能夠憑明星魅力吸引觀眾進電影院的演員。數據分析研究機構Comscore的高級主管就直言：「提摩西似乎每年都能在至關重要的年底假期黃金檔期推出一部賣座大片。無論什麼類型，從音樂劇、傳記片、科幻片到喜劇片，他對題材與合作對象的精準選擇，不僅讓他成為名副其實的電影明星，更讓他成為極具票房號召力的保證。」

