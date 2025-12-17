《動物方城市2》掀中國瘋養「蓋瑞同款蛇」！其實有劇毒 夢幻Tiffany藍是缺陷

因變異而呈現Tiffany藍的海島青竹絲。翻攝維基百科



電影《動物方城市2》的新主角蓋瑞個性討喜，掀起中國年輕人飼養小藍蛇瘋潮，網路炒作販售，一條被喊到萬元台幣。不過，專家示警，「蓋瑞同款蛇」海島青竹絲其實具有毒性，並不適合入門者飼養，以包裹「郵寄」送貨更可能造成危險。

網路炒作飆到萬元

「我的家人從不讓我肩負什麼使命，因為我沒有肩膀。」一句讓人笑著笑著就哭了的台詞，讓蓋瑞圈粉無數，意外掀起飼養潮。

據《澎湃新聞》等中媒報導，海島青竹絲（中國稱海島竹葉青）因外型相似，近日在中國小紅書、抖音、閒魚、京東等平台成了熱搜商品，打著「蓋瑞同款」的名義，價格從288人民幣（約1286元台幣）到3000人民幣（約1萬3386元台幣）都有，不少還聲稱「包郵」，吸引不少年輕人購買。

《動物方城市2》裡，蓋瑞發表許多金句。翻攝畫面

有劇毒不適一般人養

不過，海島青竹絲其實含有劇毒，也具有攻擊性，專家指出，如果沒有具備一定的知識，以及恰當的飼養環境及工具，如蛇鉤、防咬手套、長鑷子等，否則並不適合一般民眾飼養。另外，依中國規定，活體動物與有毒危險物品禁止郵寄，只是海島竹葉青未被列入名單，使得賣家有機可乘。

販售及飼養小藍蛇風潮吹起後，中國官媒及專家急忙滅火，指出影視作品往往經過美化處理，角色形象不應被直接投射到現實世界的野生動物身上。若發生逃逸、咬傷事件，後果恐不僅限於個人，而可能演變為公共安全問題。沒多久，海島竹葉青已陸續自主流電商平台下架。

變異的藍色海島青竹絲。翻攝自維基百科

天生缺陷才形成夢幻藍

海島青竹絲（Trimeresurus insularis）是竹葉青屬的一個物種，也叫巽他竹葉青 、海島竹葉青，又因特別色澤被稱為Tiffany藍青竹絲，原生種在印尼，台灣較為少見。

根據「蘭陽綠野工作坊」IG表示，海島青竹絲正常顏色是綠色，出現遺傳缺陷時，如缺乏黃色素，就會呈現藍色，另外也有黃色的變異。特別的是，印尼科莫多群島因為生態環境相對封閉，變異的藍色海島青竹絲跟原色個體一樣常見。

海島青竹絲原色為綠色。翻攝自維基百科

乍看之下，海島青竹絲的外型與台灣的赤尾青竹絲很像，不過，「蘭陽綠野工作坊」指出，台灣赤尾青竹絲體側有一條白色虛線，有些公的還會再多一條紅線，海島青竹絲則沒有線。

先前有網友在臉書社團分享在科莫多群島拍下的Tiffany藍「海島青竹絲」照片，引起網友暴動，驚呼「美翻了」、「修仙路上墜落凡間的美蛇精！」、「夢幻藍」、「這水藍色哦買尬」，足見牠顏色的特別之處。

