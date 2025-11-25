《動物方城市2》揭露城市無蛇真相 關繼威獻聲毒蛇蓋瑞竟因脫口秀
迪士尼年度動畫鉅作《動物方城市2》（Zootopia 2）即將登場，劇情將敘述兔子警探哈茱蒂和她的搭檔狐狸胡尼克（Nick Wilde）為了追查一樁神秘案件，追隨著一條毒蛇蓋瑞（Gary）進入了他們從未涉足的爬蟲類世界。這條名為蓋瑞的毒蛇，一直以洗清家族污名為己任，卻沒想到他的出現也將動物方城市搞得天翻地覆。
為了順應全新劇情的發展，《動物方城市2》新增了許多讓人耳目一新的角色，據迪士尼統計，這次光是有台詞的動物演員就多達至少70位，而其中最受矚目的新角色，就是首次在動物方城市裡出現的毒蛇。
毒蛇蓋瑞創影史紀錄 配音人選萬中選一
其實在迪士尼動畫電影史上，蛇的戲份不算少，例如《森林王子》裡的蟒蛇、《羅賓漢》的希斯爵士（Sir Hiss）及《公主與青蛙》的啾啾（Juju），但從未有蛇成為迪士尼動畫的主要角色。
而毒蛇蓋瑞不僅是撼動方城市的存在，其配音人選也絕對是萬中選一的奧斯卡得主關繼威。據《動物方城市2》導演傑瑞布希（Jared Bush）表示，他在某次深夜看了關繼威的脫口秀後，就決定要找他為毒蛇蓋瑞配音。
動畫師亞當葛林（Adam Green）透露，當時傑瑞布希請動畫組用關繼威的聲音搭配毒蛇的畫面看看是什麼感覺，結果「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」後來關繼威前往工作室錄音時非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，「他非常謙虛，與他合作非常愉快。」
關繼威為角色注入真誠 打破刻板印象
關繼威本人則試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破各種刻板印象和偏見。他說：「雖然這個角色一開始聲名狼籍，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」
聯合導演拜倫霍華德（Byron Howard）補充：「關繼威是為蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」
導演布希總結，電影雖然是娛樂，但也反映人性，故事的謎題在於為什麼這條毒蛇會來到動物方城市，以及為什麼在過去一個世紀裡，城市中都沒有出現過任何蛇類。《動物方城市2》將於11月26日全球上映。
