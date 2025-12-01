《動物方城市2》時隔9年上映！感恩節5天橫掃175億 爛番茄92%好評

迪士尼動畫電影《動物方城市》時隔9年推出續集，上月26日全球上映後，橫掃全球票房約台幣175億，創下今年首週票房最高紀錄，也獲得全球影評網站的一致好評，大讚這是迪士尼近年來最好的續集電影。

《動物方城市》時隔9年推出續集！ 創下今年首週票房最高紀錄

兔子警官跟狐狸再度搭檔調查神祕案件，迪士尼動畫電影《動物方城市》2016年推出第一部後，獲得全球觀眾喜愛，時隔9年推出續集，再度掀起熱潮。

《動物方城市2》首週票房橫掃全球約台幣175億。圖／翻攝自Disney

外媒指出，《動物方城市2》開局強勁，看準美國感恩節假期，在11月26日全球上映後，首週全球票房登上影史冠軍，短短5天就橫掃全球票房5.56億美元、約台幣175億，創下今年首週票房最高紀錄。

超越中國《哪吒》續集 創全球動畫影史首週票房冠軍

此外，《動物方城市2》還超越中國動畫電影《哪吒》續集，成為全球動畫影史首週票房冠軍，不僅如此，爛番茄給出92%的超高分認證，認為這是迪士尼近年來最好的續集電影，幽默滑稽又溫馨，娛樂性十足。

《動物方城市》全新續集講述兔子警官跟狐狸成為搭檔後面臨磨合期，還得調查神祕的新角色「毒蛇蓋瑞」，導致整座城市陷入混亂，峰迴路轉的劇情跟華麗的視覺效果，讓影迷萬分期待。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／張碧珊

