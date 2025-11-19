《動物方城市2》最多明星配音加持 每個小角色背後都是大咖
2016年動畫《動物方城市》（Zootopia）在全球賣座超過美金10億元，被美國電影學會評為當年十大佳片，並獲得奧斯卡最佳動畫長片。經過快10年後，《動物方城市2》帶領大家重返這座動物大都會，也找來更多明星配音加持，幾乎每個搞笑的小角色都是大咖獻聲的。
要將深受好評的電影延續並拍第二集，迪士尼製作團隊承受不小的壓力，《動物方城市2》導演傑瑞布希（Jared Bush）坦承：「續集很難拍，觀眾既想要熟悉感，又期待角色成長，關鍵在於確保任何變化都得自然流暢，與故事融為一體。」
《動物方城市2》不僅找回原班人馬，配音陣容也稱得上是史上最豪華，包括了哈茱蒂的吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）、胡尼克的傑森貝特曼（Jason Bateman）、志羚姐姐的夏奇拉（Shakira）、蠻牛局長的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba），以及副市長楊咩咩的珍妮史雷（Jenny Slate）等。新加入的配音陣容包括毒蛇蓋瑞的關繼威、個性倔強法國警官的尚雷諾（Jean Reno）、猞猁財閥厲家的麥考利克金（Macaulay Culkin）、綿羊艾德的紅髮艾德（Ed Sherean），甚至連巨石強森（Dwayne Johnson）都來客串多災多難的犬羚。
其中在第一集一開始和狐狸胡尼克並肩作戰、做些違法生意的「飛仔」耳廓狐，是由男星湯米李斯特（Tommy Lister Jr.）配音，但他於2020年因心血管疾疾不幸逝世，導演傑瑞布希指出，在獲得李斯特家人的同意下，飛仔將再度活躍於《動物方城市2》，其方法就是使用他為第一部電影配音時未剪進正片的台詞。
電影的劇情延續了第一集的故事內容，茱蒂和尼克正努力適應他們初次合作的關係，正當他們的默契有了進展時，卻捲入了一椿塵封近百年的謎案，這椿謎案牽涉到動物城裡最顯赫的猞猁家族，而一條毒蛇也加入混戰，他竟是百年來在動物城裡出現的第一條蛇。
透過哺乳類、爬蟲類、掠食動物和草食動物之間的矛盾，藉此闡述了夥伴的真正意義，導演拜倫霍華德（Byron Howard ）說：「我們不想讓尼克失去犀利和尖銳的性格，也希望茱蒂保有她的理想主義，他們各自擁有對方缺乏的特質，這也是他們默契絕佳的原因。」傑瑞布希補充表示，這些角色並不完美，但這也是觀眾能產生共鳴的地方，「我們非常歡迎大家重返瘋狂而廣闊的動物大都市《動物方城市2》，帶領觀眾踏上一段爆笑狂野的旅程，探索從未涉足過的領域。
