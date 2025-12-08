《動物方城市2》橫掃全球285億！已登全台年度票房第4

《動物方城市2》在台票房到了第2周持續增長，目前已賣破3億台幣。（迪士尼提供）

賣座動畫續集《動物方城市2》票房表現持續強勁，僅2個周末目前全球票房已經達到9.15億美元（逾285億台幣），預計下周就能突破10億美元（逾310億台幣）。其中，國際票房累積來到6.95億美元（約217億台幣），目前已成為2025年全球票房排名第3的好萊塢電影，在台票房更是亮眼，第2周票房更比開片首周成長13％，全台累計票房迅速突破台幣3.35億元，上映2周已衝上年度票房第4名。

不過大陸依舊是《動物方城市2》最大海外市場，累積票房達4.3億美元（約134億台幣），寫下大陸影史好萊塢電影票房第2高紀錄，僅次《復仇者聯盟：終局之戰》。日本則於上周末首映，開出亮眼的1230萬美元（約3.84億台幣），創下日本影史好萊塢動畫影史第2高開片紀錄，僅次《冰雪奇緣2》。

另外，迪士尼全球票房突破 50 億美元，達51.02 億美元，迪士尼影業是今年首家、也是唯一一家達成此成 就的片廠，並連續兩年達標。自2018年以來，這是該片廠第三次達成此紀錄。

