《動物方城市2》現身中山站 耶誕氛圍爆棚

記者古可絜／臺北報導

臺北捷運與臺灣華特迪士尼公司再次合作，即日起至明年1月15日於中山站4號出口廣場，打造《動物方城市2》聖誕主題裝置。現場設置9公尺高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色元素，白天童趣可愛、夜晚在燈光點亮，化身為浪漫閃耀的景致，打造滿滿「動物方城市」氛圍。

北捷昨日表示，現場除設置9公尺高銀白夢幻聖誕樹，周邊還圍繞著電影中「動物方城市」中央車站、公車站亭等經典場景，以及長頸鹿悠閒伸長脖子張望、大象坐在椅子上專心閱讀，還有樹懶慵懶看著手機，一起耐心等待公車進站的可愛打卡點，歡迎民眾前往合影。

此外，「復古聖誕節市集」即日起至31日在心中山登場，週一至週四15時至21時、週五與週六14時至21時、週日14時至20時，集結聖誕小物與美味點心，從視覺到味覺帶給民眾濃厚節慶氛圍。另新會員下載「臺北捷運Go」App，輸入邀請碼「B688」完成註冊後，可於心中山市集服務臺領取捷運點20點及限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗。

同時，捷運商品館販售的人氣「魯斯佛」系列周邊商品持續熱賣，並推出限量「迪士尼貓狗主題一日票禮盒」，每盒售價390元；一次合購貓款與狗款兩盒，特惠價699元，禮盒內含冬季必備的絨毛杯套，以及迪士尼貓狗主題限量版面捷運一日票；另下載「臺北捷運Go」App扣1點可領取95折優惠券。