《動物方城市2》登頂2025全球最賣座好萊塢電影！北美重返冠軍寶座

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》在全球票房衝破10億美金(約台幣313.4億元)後，上週末(12月12至14日)在北美再以2630萬美金(約台幣8.24億元)重返票房冠軍，北美累積票房已高達2.59億美金(約台幣81.17億元)。

《動物方城市2》的全球票房已高達11.3億美金(約台幣354.14億元)，正式成為今年目前全球最賣座的好萊塢電影，同時也是迪士尼繼真人版《星際寶貝》後，今年第2部全球票房突破10億美金大關的好萊塢電影。

台灣方面，《動物方城市2》蟬聯全台三週票房冠軍，上週六(13日)台北票房也已突破台幣1億元，全台票房則粗估已破台幣4.5億元，詳細票房數字將於下午揭曉。《動物方城市2》全台持續熱映中。

