《動物方城市2》票房亮眼！台灣5天破1.47億掀「CP自拍挑戰」

全球票房破5.56億美元，動物方城市2首周亮眼。（圖／翻攝 迪士尼影業）

動畫電影《動物方城市2》全球上映成績亮眼，短短5天內全球票房已突破5.56億美元，台灣首周票房更是突破1.47億台幣，穩坐票房冠軍寶座。這部睽違9年推出的續集不僅吸引大量觀眾進戲院，更在社群媒體上掀起一股「CP自拍挑戰」熱潮，許多觀眾紛紛模仿片中主角朱蒂與尼克的自拍姿勢，拍攝同款影片，展現影片強大的文化影響力。

這部備受期待的續集在全球觀眾中引起熱烈迴響，《動物方城市2》不僅帶來許多新角色和新動物，每一個角色都設計得十分可愛，讓觀眾目不暇給。影片中的自拍動畫橋段特別受到歡迎，引發「CP自拍挑戰」風潮，許多觀眾紛紛與另一半或好朋友一起模仿，拍攝同款自拍影片，在社群媒體上分享。

尼克、朱蒂「自拍挑戰」！掀觀眾同款熱潮（圖／翻攝 華航IG）

這股熱潮甚至延伸到商業合作，華航特別派出空服員們參與挑戰，同時宣傳推出的動物方城市彩繪機。社群平台上充滿各種觀眾挑戰同款自拍的影片，內容逗趣又可愛，展現電影的高人氣。

國外影城的宣傳更加創意，特別安排電影角色出現在影廳內與觀眾互動，讓粉絲驚喜不已。這些成功的宣傳策略加上電影本身的魅力，使《動物方城市2》成為影史開片成績最佳的動畫續集，創下令人矚目的票房佳績。

