《動物方城市2》票房速破2億 2025台灣電影票房冠軍是這部

《動物方城市2》截止11月4日為止，更僅花9天的時間就突破台幣2億大關，本週末票房可望破3億。迪士尼影業提供

迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》上週三（11月26日）在台上映立刻空降全台票房冠軍，截止昨天（4日）更僅花9天的時間就突破台幣2億大關。除打破迪士尼動畫（含皮克斯）在台的開片紀錄，同時也創下影史好萊塢動畫在台最高開片成績。

此外，該片也刷新了「台灣11月影史開片週末冠軍」以及2025年「年度好萊塢動畫開片週末冠軍」與「年度好萊塢電影開片週末冠軍」等多項紀錄。本週末，《動物方城市2》更有望衝破台幣3億元大關，成為2025年動畫電影第2名。

以下為截至2025年11月底的台灣動畫電影票房前4名

1.《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》，台灣票房突破8.43億台幣，成為年度票房和動畫電影總冠軍。此片在日本上映首3日創下逾55億日圓紀錄，並以極快的速度突破百億日圓大關，截至年底在全球總票房收入甚至超越1000億日圓，已經成為全球現象級的動畫電影。

2.《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》，台灣票房接近2.5億台幣。

3.《名偵探柯南：獨眼的殘像》，台灣票房接近2.15億台幣。

4.《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》，台灣票房接近1.45億台幣。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》成為2025年台灣電影票房冠軍。木棉花提供

以下為截至2025年11月底的台灣10大票房電影

1. 《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》

2. 《F1電影》，票房近6億

3. 《不可能的任務：最終清算》

4. 《侏羅紀世界：重生》

5. 《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》

6. 《名偵探柯南眼的殘像》

7. 《96分鐘》

8. 《角頭－鬥陣欸》

9. 《動物方城市2》

10. 《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》



