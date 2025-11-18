《動物方城市2》茱蒂、尼克捲入「百年謎案」 飛仔將「復活」致敬已逝配音員

《動物方城市2》劇情延續了第一集的故事內容，茱蒂和尼克正努力適應他們初次合作的關係，正當他們的默契有了進展時，卻捲入了一椿塵封近百年的謎案，。迪士尼影業提供

全球賣座超過10億美金（約新台幣300億元）、並榮獲奧斯卡最佳動畫長片殊榮的《動物方城市》，即將推出續集《動物方城市2》。除了吉妮佛古德溫（哈茱蒂）、傑森貝特曼（胡尼克）、夏奇拉（志羚姐姐）、伊卓瑞斯艾巴（蠻牛局長）、珍妮史雷（副市長楊咩咩）等角色悉數回歸外，還加入更多新鮮臉孔，包括關繼威（毒蛇蓋瑞）、為個性倔強的法國警官配音的尚雷諾、為猞猁財閥厲家配音的麥考利克金，連歌手紅髮艾德都在片中客串綿羊艾德。

巨石強森驚喜獻聲多災多難犬羚

在配音陣容中，最大咖當屬在《海洋奇緣》裡為半人半神毛伊獻聲的巨石強森，他這次在電影中詮釋一隻多災多難的犬羚，在哈茱蒂和胡尼克的一場高速追捕中，和他們一起捲入事故中。

巧用「飛仔」未剪台詞致敬已逝配音員

值得一提的是，在《動物方城市》裡，一開始和狐狸胡尼克並肩作戰、做些違法生意的「飛仔」耳廓狐，是由《黑暗騎士》男星湯米李斯特（Tommy Lister Jr.）配音，但他於2020年因心血管疾疾不幸逝世。

廣告 廣告

導演傑瑞布希指出，在獲得李斯特家人的同意下，飛仔將再度活躍於《動物方城市2》，其方法就是使用他為第一部電影配音時未剪進正片的台詞。

面對第一部電影在全球獲得的巨大成功與好評，迪士尼製作團隊坦承壓力不小。導演傑瑞布希指出：「續集很難拍，觀眾既想要熟悉感，又期待角色成長，關鍵在於確保任何變化都得自然流暢，與故事融為一體。」

《動物方城市2》中加入新角色「毒蛇蓋瑞」由關繼威配音。迪士尼影業提供

《動物方城市2》闡述夥伴真正意義

《動物方城市2》電影的劇情延續了第一集的故事內容，茱蒂和尼克正努力適應他們初次合作的關係，正當他們的默契有了進展時，卻捲入了一椿塵封近百年的謎案，這椿謎案牽涉到動物城裡最顯赫的猞猁家族，而一條毒蛇也加入混戰，他竟是百年來在動物城裡出現的第一條蛇。

新的故事版圖將帶領觀眾探索從水陸兩棲哺乳動物的沼澤、浩瀚的沙漠及廣闊的神秘地帶等未曾涉足過的領域。電影透過哺乳類、爬蟲類、掠食動物和草食動物之間的矛盾，藉此闡述了夥伴的真正意義。

《動物方城市2》樹懶「閃電」再度擔任搞笑擔當。迪士尼影業提供

導演拜倫霍華德說：「我們不想讓尼克失去犀利和尖銳的性格，也希望茱蒂保有她的理想主義，他們各自擁有對方缺乏的特質，這也是他們默契絕佳的原因。」在歷時9年的精雕細琢後，《動物方城市2》終於將在11月26日呈現在觀眾面前。



回到原文

更多鏡報報導

《海洋奇緣》「真人版莫娜」現身 巨石強森回歸飾演「半神人毛伊」

陳意涵當眾催婚安心亞跟阿Ken！ 《陽光女子合唱團》監獄變宿舍「私下幹話」全曝光

閻奕格曾為友情放棄「唱片合約」！ 《魔法壞女巫2》首映揭秘女星超堅強友誼