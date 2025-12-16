《動物方城市2》「蓋瑞同款」藍蛇爆紅掀飼養潮 角色真實身分有劇毒

電影角色帶動話題，卻意外引發真實世界的安全隱憂。中國官媒提醒，外型可愛不等於無害，劇毒蛇類不該成為流行商品。（翻攝自FB/Prashanta Kumar Mohanty、迪士尼影業）

動畫電影《動物方城市2》上映後在多地掀起討論熱潮，其中新登場角色「佘蓋瑞」成為大家討論的焦點。中國多家媒體觀察指出，因角色造型討喜，近期竟帶動部分年輕族群搜尋、購買外型相似的藍色蛇類作為寵物。

不過，中國官媒接連發文提醒，所謂「蓋瑞同款」實際上是具毒性的蛇類，若因影視形象而忽視風險，恐衍生公共安全疑慮。

電影角色帶動異寵熱潮？「蓋瑞同款藍蛇」成交易平台關鍵字

據中國媒體報導，與電影角色外型相近、被暱稱為「小藍蛇」的蛇類，近期在部分二手與寵物交易平台搜尋量明顯上升。商家多以「蓋瑞同款」「電影同款藍蛇」等標示方式販售，吸引對動畫角色有好感的消費者關注。

報導指出，這類蛇種在平台上的開價落差不小，從數百元到數千元人民幣不等（約新台幣1,286至1萬3,399元），顯示市場炒作明顯。有民眾質疑，具危險性的野生動物是否適合在網路平台自由交易，並已向相關平台提出檢舉。

「小藍蛇」真的可愛無害？實際身分曝光為劇毒蛇種

中國媒體說明，所謂的「小藍蛇」實際上是海島竹葉青，主要分布於印尼等地區。該蛇因基因因素缺乏黃色色素，鱗片呈現藍色或藍綠色外觀，外型鮮豔，卻同時具備明顯毒性與攻擊性。

相關專家指出，海島竹葉青並非適合一般民眾飼養的寵物蛇種，一旦操作不當或管理失誤，可能對飼主與周遭人員造成傷害。

法規模糊成漏洞？商家趁電影熱度包裝販售

依照中國現行規定，禁止郵寄活體動物與有毒危險物品，但由於海島竹葉青未被明確列入禁售名單，使得部分賣家得以利用法規灰色地帶，在平台上架販售。

有民眾反映，向二手交易平台「閒魚」檢舉相關商品時，平台以「證據不足」為由未予受理，引發外界對於平台審核機制的討論。

官媒示警：毒蛇逃逸恐升級為公共安全事件

中國官媒《新京報》評論指出，影視作品往往經過美化處理，角色形象不應被直接投射到現實世界的野生動物身上。若民眾因追逐流行而忽略蛇類的實際風險，一旦發生逃逸、咬傷事件，後果恐不僅限於個人，而可能演變為公共安全問題。

平台陸續下架 仍曾短暫存在販售空窗

此外，據《CNN》調查，海島竹葉青相關商品已陸續自中國多個主流平台下架，包括短影音平台與二手交易網站。不過，在部分大型電商平台上，仍一度出現標示「包郵」的販售頁面。

在接獲媒體反映後，相關電商已表示將立即下架商品，並重申平台政策禁止販售有毒動物。

