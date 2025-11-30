《動物方城市2》賣翻了！全球首週5.56億美金刷新影史動畫開片票房紀錄

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》上週三(26日)起在北美上映，加上感恩節連假，5天在北美4000家戲院強勢進帳1.56億美金(約台幣48.96億元)，其中包括傳統週末(11月28至30日)的9680萬美金(約台幣30.38億元)，比原先外媒預測的1.25億至1.5億美金還要高。

《動物方城市2》的開片成績僅次於迪士尼自家2024年《海洋奇緣2》創下的5天2.25億美金(約台幣70.62億元)，並超越2019年《冰雪奇緣2》的5天1.25億美金(約台幣39.23億元)，登上影史北美感恩節開片票房亞軍。

該片在北美以外的國際市場也飆破4億美金(約台幣125.56億元)，遠遠超乎預期，全球開片5.56億美金(約台幣174.52億元)，直接登上影史動畫全球開片票房冠軍，同時也是影史全球開片票房第4名。

其中，國際市場最大票倉來自中國的2.72億美金(約台幣85.38億元)，當地週六(11月29日)甚至以1.03億美金(約台幣32.33億元)創下中國影史外片單日最高紀錄，不過外片在中國最高的首週票房紀錄仍是《復仇者聯盟：終局之戰》的3.1億美金(約台幣97.3億元)。

迪士尼娛樂共同主席艾倫柏格曼(Alan Bergman)表示：「《動物方城市2》受到如此熱烈的全球迴響，不僅證明這個IP的全球吸引力，也是我們製作團隊與演員的傑出成果。這對迪士尼動畫與整個迪士尼而言，都是值得驕傲的時刻，也是迎接假期的最佳方式。」

《動物方城市2》全台上映中，上週三上映首日便以約台幣1750萬的票房佳績空降全台票房冠軍，除了比2016年首集首日票房高出超過3.5倍之多，更刷新迪士尼動畫在台的首日票房紀錄，週末也無懸念拿下票房冠軍，5天票房粗估達到台幣1.3億，同樣刷新迪士尼動畫在台最高開片成績。

