《動物方城市2》跟五月天夢幻聯動 曝光10年前緣分

【緯來新聞網】迪士尼動畫《動物方城市》相隔10年推出續集，如今最新一集《動物方城市2》即將上映，中文主題曲確定選中天團五月天的經典歌曲《派對動物》，隨電影登陸大銀幕，帶領觀眾重返動物世界，展開一場瘋狂到日出的全新冒險。

由五月天演唱的《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲。（圖／迪士尼提供）

「夢幻聯動」的緣起，可以追溯到將近10年前，2016年《動物方城市》上映，以其充滿想像力的世界觀和生動鮮活的角色迅速征服了全球觀眾 同年，《派對動物》作為五月天第9張創作專輯的主打歌曲推出，迅速成為五月天傳唱度最高的歌曲之一，電影與音樂的奇妙聯結彼時已悄然萌芽。如今緣分再續，《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲，並隨電影登陸大銀幕。 歌曲中「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也呼應著《動物方城市》核心精神。



談到這次合作，五月天表示：「《派對動物》加入《動物方城市2》是一個命運中的夢幻聯動，很高興這種冥冥中的呼應跨越了將近10年，終於結合了起來。 這也是五月天歌曲中一直要傳達的精神——無論你是誰，都應該要為自己驕傲，大步向前。 」《動物方城市2》將於11月26日在台上映。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《夜市王》闖金鐘5大獎 阿達、美麗本人搶最佳主持現身啦

蔡思韵升格新婚人妻後首露面！曝光求婚細節：蠻驚喜