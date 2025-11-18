《動物方城市2》配音陣容超豪華

經典賣座動畫續集《動物方城市2》26日即將上映，當年在全球賣座超過10億美金（約台幣300億），被美國電影學會評為當年十大佳片，並獲得奧斯卡最佳動畫長片。導演傑瑞布希坦承：「續集很難拍，觀眾既想要熟悉感，又期待角色成長，關鍵在於確保任何變化都得自然流暢，與故事融為一體。」這次不僅原班人馬重現，配音陣容也稱得上是史上最豪華。

除了哈茱蒂、胡尼克、夏奇拉等角色悉數回歸外，還加入更多新鮮臉孔，包括關繼威、尚雷諾、麥考利克金，甚至連歌手紅髮艾德還有巨石強森都客串獻聲。另外，替「飛仔」耳廓狐配音的《黑暗騎士》男星湯米李斯特於2020年因心血管疾病不幸逝世，傑瑞布希指出，在獲得李斯特家人的同意下，飛仔將再度活躍於續集，其方法就是使用他為第一部電影配音時未剪進正片的台詞。

此外，巨石強森除了聲音客串《動物方城市2》外，他在明年即將於暑假上映的《海洋奇緣》真人版當中也將以「真面目」再飾半神人毛伊。《海洋奇緣》真人版堪稱迪士尼經典動畫真人版系列中最受矚目的一部，該片預告日前首度曝光，巨石強森在前導預告中光以背面現身即令影迷興奮不已，莫娜則由萬中選一的新星凱薩琳拉加阿雅初登大銀幕、一展驚豔歌喉。