《動物方城市2》首日票房登全台冠軍 英文版片尾「這更動」卻被罵爆

迪士尼新作《動物方城市2》前（26）日於全台上映，首日便以約1750萬元票房佳績空降台灣票房冠軍，成績是2016年首集首日的3.5倍，本週將無懸念拿下票房冠軍。不料，迪士尼影業於台灣上映的英文版片尾做出的一個變動，竟被網友洗版，怒嗆這改動「毀了迪士尼動畫所有辛苦工作員工的辛勞」，甚至還有網友揚言若是不改回來，寧願等線上串流上架，也不進戲院觀賞該片。





《動物方城市2》英文版片尾原是Shakira電影英文原聲帶歌曲，不過迪士尼卻改放知名樂團「五月天」的知名流行樂曲《派對動物》，該曲同時也是該片中文版主題曲。不料此一改動台灣網友並不買單，紛紛在迪士尼影業臉書粉專留言洗版要求「改回來」。對此，迪士尼目前暫時未回應。



2016年首部《動物方城市》以全新IP之姿在全球收穫10.23億美金（約台幣321.22億元），在台灣也賣破台幣2.88億元，至今仍是迪士尼原創動畫（非續集、翻拍以及重製）的台灣票房冠軍。



續集繼續擴張「動物方城市」世界觀，由奧斯卡得主關繼威獻聲的毒蛇「蓋瑞」為全片關鍵角色，有望顛覆觀眾對蛇類的刻板印象。此外，特效也全面升級，聯合導演拜倫霍華德透露有1鏡頭同時在銀幕上出現了「5萬隻動物」，他拍胸脯保證：「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！」

