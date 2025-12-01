「動物方城市2」 首映周末票房橫掃全球

迪士尼動畫電影「動物方城市2」(Zootopia 2)趕在感恩節假期前一天於11月26日首映，北美票房斬獲1億5600萬元，全球票房累計高達5億5600萬元。

根據美聯社報導，2016年「動物方城市」(Zootopia)大獲成功，締造全球票房10億2400萬元，如今睽違近10年推出續集，氣勢更為驚人，創下動畫電影史上全球首周末票房最高紀錄，也是2025年全球周末票房最高紀錄保持者。

數據公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出賣座正意味著「備受喜愛的系列電影滿足全球觀眾期待」，而且「動物方城市2」是2025年北美票房第四高電影，但中國市場累計票房達2億7200萬元，幾乎占全球總票房半數。

「動物方城市2」與首部曲一樣，講述兔子警探哈茱蒂(Judy Hopps，由吉妮佛古德溫Ginnifer Goodwin配音)和狐狸小偷胡尼克(Nick Wilde，由傑森貝特曼Jason Bateman配音)，在一座充滿滑稽馴養野生動物的城市展開的冒險故事。

至於環球影業(Universal Pictures)出品的「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)上映第二周依然賣座，周末票房再添6280萬元，北美票房逾2億元，全球票房累計高達3億9300萬元。

而且拜「魔法壞女巫：第二部」與「動物方城市2」先後上映，感恩節五天檔期斬獲2億9000萬元票房，成為今年慘澹電影票房難得一見的佳績，德加拉貝迪安指出：「這是非常好的結果，為電影票房注入強勁的動力，尤其是即將邁入今年最後四周之際。」加上「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)與「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」(Five Nights at Freddy's 2)等12月陸續上映，年底前仍有挽救好萊塢票房頹勢的機會。

