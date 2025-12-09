《動物方程市》被擠下！《佛萊迪餐館》美國上映奪冠 首週票房飆破34億
記者王培驊／台北報導
2023 年，布倫屋將史考特考森打造的超人氣電玩系列搬上大銀幕，《佛萊迪餐館之五夜驚魂》以驚人的8000萬美元開片票房震撼全球，最終更以近3億美元全球票房，成為當年度最賣座恐怖片。全新續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》於12月5日在美國和台灣同步上映，由首集導演艾瑪塔米回歸執導，原作創作者史考特考森再度擔任編劇，驚嚇感全面升級、更加駭人的機械玩偶強勢回歸，揭開全新恐怖篇章。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》美國上映首週即以6300萬美元的亮眼成績勇奪票房冠軍，並創下十二月上映恐怖片以及環球影業十二月電影的最佳開片紀錄；全台首週票房則以300萬新台幣，登上新片票房冠軍；全球首週票房破1.09億美元。不論你是首集粉絲、電玩玩家，或是熱愛恐怖片的觀眾，都能在大銀幕上享受最直接、最驚嚇的觀影體驗，現在就手刀訂票。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》故事敘述自從費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的那場超自然噩夢事件已經過去一年，當時的恐怖事件逐漸被扭曲成誇張的當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。前任夜間警衛麥克（喬許哈契遜 飾）以及警官凡妮莎（伊莉莎白萊爾 飾）向麥克11歲的妹妹艾碧（派珀魯比歐 飾）隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相。但是當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，又將發生一系列的恐怖駭人事件，揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，並且釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪爾力量。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的卡司包括再度回歸飾演傑里米亞的西歐多斯克萊恩，以及飾演威廉阿夫頓的傳奇演員馬修利拉德。全新加入的演員則包括佛萊迪卡特（熱門影集《太陽召喚》、《潘尼沃斯》）、韋恩奈特（《侏羅紀公園》、喜劇影集《歡樂單身派對》）、麥肯娜葛瑞絲（《魔鬼剋星》系列、《安娜貝爾回家囉》）以及傳奇恐怖片演員史基特烏瑞奇（《驚聲尖叫》、熱門影集《河谷鎮》）。
