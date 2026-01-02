動物方程式真人版? 屏東東港跨年 謝采吟"羊咩咩"爆紅

南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東高雄報導

屏東東港跨年活動中，有一名女歌手演唱歌曲羊咩咩，過程中學羊叫的片段，讓觀眾印象深刻，笑說這是動物方程式真人版，而歌手是58歲的謝采吟，她曾參加歌唱節目，去年發行的自創曲羊咩咩，也讓他被稱作羊咩咩歌后，如今在跨年晚會中爆紅。

動物方程式真人版？屏東東港跨年 謝采吟自創曲「羊咩咩」爆紅

歌手謝采吟演唱羊咩咩歌曲，讓觀眾印象超深刻。（圖／番社畫面）

屏東東港跨年晚會中，一名身穿白色上衣的女歌手在舞台上演唱，不過唱著唱著突然。歌曲〝羊咩咩〞：「羊咩咩咩羊咩咩咩。」一邊唱歌一邊學羊叫，讓台下觀眾覺得超有趣，更在網路引發熱烈討論，有人說，笑到瘋掉，真的有這首歌嗎？叫的也太像了，還有網友直接時空錯亂，表示不是馬年嗎，會不會跨太快？這名歌手是，今年58歲的謝采吟，過去曾參加歌唱節目，還自己寫詞演唱，打造自創曲羊咩咩，被稱作羊咩咩歌后。歌曲〝羊咩咩〞：「羊咩咩咩。」歌手謝采吟：「我也不知道回來突然半夜竟然很多人傳給我說，你紅了欸這實在很幸運也很感謝，（之前）有人在那聽到我唱歌他要來簽我，不過看到年紀就倒退。」東港鎮鎮長黃禎祥：「接下來就是說明年就是我們這個羊年，希望公所可以再次請她來唱這首羊咩咩。」

廣告 廣告

動物方程式真人版？屏東東港跨年 謝采吟自創曲「羊咩咩」爆紅

羊咩咩歌曲在網路爆紅，網友敲碗明年羊年繼續唱。（圖／番社畫面）謝采吟說，歌曲是由學音樂的兒子幫忙作曲，母子一起完成的，因為自己小時候的生活環境中有很多動物陪伴著學習和成長，因此特別將這些動物融入歌曲中。歌手謝采吟：「牛啦鴨啦那個火雞啦那個羊，我的書曾被羊吃掉，寫完了我就一直哭一直哭，我阿公就隔天帶我去學校說我孫女有寫。」歌手謝采吟友人：「咩我這是老羊。」歌手謝采吟友人：「小時候就是都跟羊一起，所以她會叫羊的聲音，我們都叫沒有啦。」跨年活動演唱自創曲羊咩咩大爆紅，未來羊年真的到來時，或許又會掀起另一波熱潮。

原文出處：動物方程式真人版？屏東東港跨年 謝采吟自創曲「羊咩咩」爆紅

更多民視新聞報導

屏東東港跨年夜最高潮！李竺芯壓軸開唱 歌聲震撼大鵬灣

屏東東港跨年晚會 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌

AI走進病房與家庭 智慧醫療悄然改變就醫日常

